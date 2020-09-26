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Формула 1 / Гран При России / Новость

Судьи простили Хэмитона за нарушение в квалификации

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Судьи простили Хэмитона за нарушение в квалификации
Автор:
, Редактор Ф1

Лидер Формулы 1 неправильно вернулся на трассу после ошибки во втором повороте, но сохранил поул

Успех в сочинской квалификации стал для Льюиса Хэмилтона уже 96-м в карьере. Несмотря на аннулирование времени круга во втором сегменте, британец продолжил борьбу и уверенно переиграл соперников, обеспечив себе первую стартовую позицию.

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Однако по ходу сессии судьи FIA отметили, что после ошибки во втором повороте Льюис вернулся на трассу не так, как прописал в своих инструкциях руководитель гонок Ф1 Майкл Маси. 

Тот обязал гонщиков в случае выезда за белую линию использовать широкую траекторию мимо стрелок-указателей, что гарантировано приводило к потере времени.

Однако Хэмилтон, а также Николя Латифи, Кевин Магнуссен и Ромен Грожан в квалификации нарушили это предписание. 

Рассмотрев обстоятельства случившегося, судьи FIA решили, что Льюис действовал не так, как должен был, однако не получил преимущества и вернулся на трассу безопасно. Наказывать его не стали, сохранив поул.

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«Гонщик признал, что не следовал инструкции, – сказано в официальном документе по итогам расследования. –  Также он сообщил, что в курсе того, что в гонке за такое нарушение последует наказание. 

Судьи решили, что он не получил преимущества, так как время соответствующего круга было аннулировано. 

Чтобы обеспечить постоянство в принятии решений, были также учтены прецеденты Гран При Испании 2018 года и Гран При Канады 2019-го».

Аналогичные вердикты были вынесены и в отношении трех остальных нарушителей. Им напомнили, что в гонке неверное возвращение на трассу в этом месте будет сразу приводить к 5-секундному штрафу. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Люк Смит

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