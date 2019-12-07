Хэмилтон: Все гонщики звонят Вольфу и просятся в Mercedes

Под конец сезона 2019 года в паддоке появились слухи об интересе к Льюису Хэмилтону со стороны Ferrari. Сам победитель чемпионата не стал опровергать факт общения с боссами Скудерии, но при этом подчеркнул свою верность Mercedes.

Общаясь с журналистами на церемонии награждения FIA, Хэмилтон отметил, что дело обстоит вовсе наоборот, и это не он хочет уйти, а все остальные желают прийти в Mercedes.

«Сейчас интересное время, кругом столько пилотов, которые ищут разные возможности, – сказал Хэмилтон. – Тото Вольфу постоянно звонят разные гонщики с просьбами принять их в команду. Один из них сегодня здесь присутствует».

Хэмилтон не сказал, кого из присутствующих он имел ввиду. На церемонии были Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, а также чемпионы Формулы Е Жан-Эрик Вернь и Себастьен Буэми, а кроме того пилот команды Mercedes Формулы Е Ник де Врис.

«Все хотят уйти из своей команды и оказаться у нас, – сказал Хэмилтон. – Это легко понять, все же хотят побеждать, а значит оказаться в машине, которая выигрывает. Но меня это не особо беспокоит. У меня всегда были открытые отношения с Тото, никаких секретов между нами нет. И это не изменится.

Мне нравится моя команда, нравятся люди, с которыми я работаю. Так что сложно отсюда уйти. Мне даже руководство здесь нравится. Я с 13 лет сотрудничаю с Mercedes, так что сложно представить меня в другой команде. Мы семь лет строили сильнейшую команду, собственно Mercedes даже дольше. И мы являемся доминирующей силой.

Я не думаю, что кто-то сможет быстро нас превзойти. У других команд просто нет того набора положительных элементов, который есть у нас. И чтобы собрать все вместе требуется время».



