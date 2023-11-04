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Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

По мнению американской команде, не ее домашнем этапе судьи некорректно выносили наказания на нарушение пределов трассы

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

После этапа в Остине болельщики обратили внимание, что на записях с бортовых камер нескольких пилотов можно заметить, как те выезжают всеми четырьмя колесами за белую линию в нескольких поворотах – но только тех, за которыми судьи FIA следили не особенно пристально.  

В особенности часто такие эпизоды происходили в шестом повороте. Официально ни один из них зафиксировал не был. 

Казалось, история так и останется в прошлом, однако команды не дали этой теме заглохнуть, и на недавнем Гран При Мексики обратили внимание федерации на случившееся. 

Есть основания говорить, что FIA не увидела в предоставленных кадрах оснований для пересмотра итогов Гран При. Мотивация такого решения состояла в том, что все записи сделаны с камер недостаточного разрешения, которые не позволяют точно зафиксировать факт нарушения. 

В частности, у Алекса Элбона в Остине был пятисекундный штраф за нарушение пределов трассы в других местах, тогда как его действия в шестом повороте не вызвали у судей никакой реакции. 

Алекс Элбон, Williams FW45

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Алекс Элбон, Williams FW45

В официальном объяснении по этому поводу было сказано: «На основе имеющихся видеозаписей (которые не включали записи с камер видеонаблюдения) судьи пришли к выводу, что даже при наличии некоторых признаков возможных нарушений пределов трассы в шестом повороте имеющиеся доказательства недостаточны для точного и однозначного вывода о том, что таковые нарушения действительно имели место. По этой причине не было предпринято никаких дальнейших действий».

Однако объяснения о том, что контролировать соблюдение правил на одном из участков трассы оказалось очень сложно, не устроили команду Haas.

По ходу Гран При Бразилии стало известно, что та подала официальный запрос на пересмотр вынесенных в Техасе решений. Об этом первым сообщило немецкое издание Auto Motor Und Sport. По его информации, Haas предоставила кадры высокого разрешения с бортовых камер, которые должны подтвердить нарушение правил. 

Эпизоды выезда за белую линию были зафиксированы у Элбона, Серхио Переса, Логана Сарджента и Лэнса Стролла. Все четверо заработали в той гонке очки.

Если к кому-то из них будут применены штрафные санкции, велика вероятность, что в десятку сможет подняться представитель Haas Нико Хюлькенберг, который сейчас занимает в итоговом протоколе 11-ю строчку. 

FIA приняла запрос и теперь собирает ту судейскую коллегию, что работала на этапе в Остине. Ее заседание должно состояться на следующей неделе, именно там будет вынесено решение, есть ли ли основания считать предоставленные Haas доказательства новыми и заслуживающими внимания, чтобы запустить собственно процедуру пересмотра. 

По правилам FIA аргументы должны быть существенными, имеющими отношение к делу и недоступными на момент исходного рассмотрения.

Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team

Из прежних прецедентов отлично известно, что FIA практически никогда не соглашается пересматривать по существу любые решения своих судей. Как правило, любые найденные командами доказательства не принимаются к рассмотрению, как не соответствующие упомянутым критериям. 

В данном случае такой сценарий тоже весьма вероятен, так как по Ходу Гран При кадры с бортовых камер были в доступе у коллегии спортивных комиссаров. Кроме того, на примере истории с Элбоном FIA уже сообщила, что эти ракурсы не позволяют однозначно зафиксировать нарушение. 

В то же время, представитель федерации отметил: «FIA обновит свою инфраструктуру мониторинга, чтобы обеспечить расширенный охват и гарантировать, что в будущем любые потенциальные нарушения можно будет надежно выявлять по ходу гонки».

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