Haas взяла Кубицу на работу гонщиком симулятора
Поделились
Комментарии
Американская команда официально назвала Роберта Кубицу своим пилотом, который будет работать для нее на симуляторе в 2020 году.
Новость дополняется
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Haas взяла Кубицу на работу гонщиком симулятора
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
20 Часов
:
54 Минут
:
53 Секунд
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
10:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
14:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
11:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
14:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
14:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу