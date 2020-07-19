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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Haas вызвали к судьям, на Racing Point снова подали протест

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Haas вызвали к судьям, на Racing Point снова подали протест
Автор:
, Главный редактор
19 июл. 2020 г., 16:51

О том, что к машине RP20 снова возникнут претензии, стало известно еще до старта – а вот вопросы к действиям Haas стали неожиданностью

Представители команды Haas были вызваны к судьям после финиша Гран При Венгрии. От коллектива требуют объяснить действия на прогревочном круге. Судьи заподозрили, что эти действия могли нарушить пункт правил, требующий от гонщика управлять машиной без посторонней помощи.

Какие именно действия Кевина Магнуссена и Ромена Грожана вызвали вопросы – точной информации пока нет. Но скорее всего, речь идет о заезде обоих пилотов на пит-лейн в тот момент, когда все остальные участники заезда направились на стартовую решетку. Гонщики Haas вместо этого совершили пит-стопы, сменив дождевые шины на слики.

Это позволило датчанину и французу в первой части гонки оказаться в первой пятерке (Магнуссен некоторое время занимал даже 3-е место). Позже соперники опередили пилотов Haas, однако Магнуссену удалось минимизировать потери и финишировать 9-м, завоевав первые в этом сезоне – и для себя, и для команды – очки.

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Также подтвердился прогноз, что команда Renault повторит протест, поданный после Гран При Штирии на конструкцию воздухозаборников болида Racing Point.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Команды Haas F1 Team , Renault F1 Team , Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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