Haas выдержала краш-тесты и омологировала шасси 2020 года

Haas пополнила список команд, чьи шасси получили одобрение на использование в новом сезоне. Новая машина, построенная на базе компании Dallara в Варара-де-Мелегари, успешно прошла все предусмотренные регламентом краш-тесты.

Ее созданием занимался новый технический директор американской команды Роб Тейлор, который работал в тесном сотрудничестве со специалистами Ferrari. Ожидается, что Haas не станет проводить отдельную презентацию, а просто покажет новинку на пит-лейне барселонской трассы прямо перед началом зимних тестов.

Ранее официальную омологацию уже получили Racing Point и Ferrari, тогда как у некоторых других команд возникли проблемы с фронтальным краш-тестом, из-за чего им придется переделывать конструкцию носовой части своих машин.

Haas закончила сезон-2019 лишь на девятом месте, это худший результат в истории коллектива. В новом чемпионате за американцев продолжат выступать Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.