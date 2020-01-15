Haas выдержала краш-тесты и омологировала шасси 2020 года
Новая машина, которая должна получить индекс VF-20, с первой попытки прошла обязательные испытания FIA на полигоне в Боллате.
Haas пополнила список команд, чьи шасси получили одобрение на использование в новом сезоне. Новая машина, построенная на базе компании Dallara в Варара-де-Мелегари, успешно прошла все предусмотренные регламентом краш-тесты.
Ее созданием занимался новый технический директор американской команды Роб Тейлор, который работал в тесном сотрудничестве со специалистами Ferrari. Ожидается, что Haas не станет проводить отдельную презентацию, а просто покажет новинку на пит-лейне барселонской трассы прямо перед началом зимних тестов.
Ранее официальную омологацию уже получили Racing Point и Ferrari, тогда как у некоторых других команд возникли проблемы с фронтальным краш-тестом, из-за чего им придется переделывать конструкцию носовой части своих машин.
Haas закончила сезон-2019 лишь на девятом месте, это худший результат в истории коллектива. В новом чемпионате за американцев продолжат выступать Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин , Кевин Магнуссен
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Франко Нуньес
Haas выдержала краш-тесты и омологировала шасси 2020 года
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