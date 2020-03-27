Haas выбрала тест-пилотов на 2020 год
Американская команда оставит в резерве тех же гонщиков, с которыми работала в прошлом сезоне
Команда Формулы 1 Haas назвала своих резервных и тест-пилотов на сезон-2020. Обе роли разделят между собой Луи Делетраз и Пьетро Фиттипальди. Гонщики дебютировали за рулем машины Haas в конце 2018 года и с тех пор продолжают сотрудничать с американской командой.
«Мы хотели объявить об этом в начале сезона на Гран При Австралии, но этапы отменяются из-за эпидемии CoVID-19, – прокомментировал объявление глава Haas Гюнтер Штайнер. – Пьетро и Луи доказали свои навыки нам за прошлые 12 месяцев, и мы рады объявить обоих своими резервными и тест-пилотами.
Их работа на симуляторе имеет несомненную цену, учитывая наши прошлогодние трудности. И мы рады дать им возможность продолжить сотрудничать с нами, когда мы сможем вернуться к работе. Я жду от них существенного вклада в нашу рабочую программу».
Фиттипальди ранее потерял место в японской Суперформуле и пока не имеет гоночной программы на 2020 год. Делетраз будет выступать в Формуле 2 за Charouz Racing System.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Пьетро Фиттипальди , Луи Делетраз
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Люк Смит
Haas выбрала тест-пилотов на 2020 год
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