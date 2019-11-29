Haas впервые будет использовать симулятор во время Гран При
В рамках подготовки к 2020 году американская команда опробует в этот уик-энд новый инструмент, призванный помочь в поиске лучших настроек.
В этом году Haas вместе с Dallara работали над созданием симулятора, который можно было бы использовать по ходу уик-эндов, чтобы на основе полученных с трассы данных в режиме реального времени вести работу над настройками – для американского коллектива эта тема является весьма важной.
Топ-команды Ф1 регулярно используют симуляторы в дни Гран При – и днем, и ночью, чтобы изучить, в каких аспектах можно улучшить автомобиль. Теперь этот симулятор готов и у Haas – и будет использован в первый раз на Гран При Абу-Даби.
Руководитель американского коллектива Гюнтер Штайнер рассказал журналистам: «Мы начнем использовать его в этот уик-энд, но только в качестве тестов, чтобы проверить, все ли работает. Надеюсь, что в следующем году мы сможем использовать его по ходу всех уик-эндов».
Читайте также:
Штайнер отметил, что в Абу-Даби не ожидает от нового симулятора, на котором работает Пьетро Фиттипальди, сколь-нибуть существенной помощи.
«Сейчас это не станет подспорьем для нас на трассе, – объяснил он. – Мы хотим убедиться, что система работает, проверим, получится ли эффективно обмениваться данными, все ли будет так, как мы хотели.
В целом мы проведем репетицию всего процесса, но она не повлияет на эффективность машины. Может быть мы что-то и обнаружим, что поможет нам, но цель не в этом».
По слухам, роль пилота симулятора в будущем году может достаться Роберту Кубице. Штайнер отметил, что заинтересован в том, чтобы поляк получил эту работу.
«Понятно, что у Роберта большой опыт. У нас есть разные варианты, поскольку мы много работали [над симулятором] в этом году. Роберт бы хорошо подошел, поскольку он уже занимался этим раньше. Он знает, что нужно делать», – добавил руководитель Haas.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Пьетро Фиттипальди
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Джонатан Нобл
Haas впервые будет использовать симулятор во время Гран При
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Третья тренировка
|
пт 29 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Квалификация
|
пт 29 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Гонка
|
пт 29 нояб.
вс 1 дек.
|
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта