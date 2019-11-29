Haas впервые будет использовать симулятор во время Гран При

В этом году Haas вместе с Dallara работали над созданием симулятора, который можно было бы использовать по ходу уик-эндов, чтобы на основе полученных с трассы данных в режиме реального времени вести работу над настройками – для американского коллектива эта тема является весьма важной.

Топ-команды Ф1 регулярно используют симуляторы в дни Гран При – и днем, и ночью, чтобы изучить, в каких аспектах можно улучшить автомобиль. Теперь этот симулятор готов и у Haas – и будет использован в первый раз на Гран При Абу-Даби.

Руководитель американского коллектива Гюнтер Штайнер рассказал журналистам: «Мы начнем использовать его в этот уик-энд, но только в качестве тестов, чтобы проверить, все ли работает. Надеюсь, что в следующем году мы сможем использовать его по ходу всех уик-эндов».

Штайнер отметил, что в Абу-Даби не ожидает от нового симулятора, на котором работает Пьетро Фиттипальди, сколь-нибуть существенной помощи.

«Сейчас это не станет подспорьем для нас на трассе, – объяснил он. – Мы хотим убедиться, что система работает, проверим, получится ли эффективно обмениваться данными, все ли будет так, как мы хотели.

В целом мы проведем репетицию всего процесса, но она не повлияет на эффективность машины. Может быть мы что-то и обнаружим, что поможет нам, но цель не в этом».

По слухам, роль пилота симулятора в будущем году может достаться Роберту Кубице. Штайнер отметил, что заинтересован в том, чтобы поляк получил эту работу.

«Понятно, что у Роберта большой опыт. У нас есть разные варианты, поскольку мы много работали [над симулятором] в этом году. Роберт бы хорошо подошел, поскольку он уже занимался этим раньше. Он знает, что нужно делать», – добавил руководитель Haas.