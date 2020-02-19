Haas VF-20 впервые показали публике

В 2020 году команда Haas решила не устраивать помпезную презентацию своей новой машины. Вместо этого американский гоночный коллектив сначала первым опубликовал фотографии болида, а затем первым же выкатил автомобиль из боксов перед стартом официальных предсезонных тестов в Барселоне. Покрывало с него стянули гонщики.

Состав пилотов команды был утвержден еще в конце прошлого года и не претерпел изменений: на пит-лейне у болида позировали Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

После расставания с титульным спонсором Rich Energy команда вернулась к своей традиционной ливрее, состоящей из белого, черного и красного цветов.

За два дня до публичного показа автомобиль уже выезжал на трассу в рамках предварительной обкатки: