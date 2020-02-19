Haas VF-20 впервые показали публике
Новый болид американской команды Формулы 1 выкатили из боксов за час до начала официальных тестов
В 2020 году команда Haas решила не устраивать помпезную презентацию своей новой машины. Вместо этого американский гоночный коллектив сначала первым опубликовал фотографии болида, а затем первым же выкатил автомобиль из боксов перед стартом официальных предсезонных тестов в Барселоне. Покрывало с него стянули гонщики.
Состав пилотов команды был утвержден еще в конце прошлого года и не претерпел изменений: на пит-лейне у болида позировали Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.
После расставания с титульным спонсором Rich Energy команда вернулась к своей традиционной ливрее, состоящей из белого, черного и красного цветов.
За два дня до публичного показа автомобиль уже выезжал на трассу в рамках предварительной обкатки:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация Haas F1 Team
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин , Кевин Магнуссен
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Сергей Иванов
Haas VF-20 впервые показали публике
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