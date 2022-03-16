Haas: В команде заинтересованы различные спонсоры

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5 марта команда Формулы 1 Haas объявила о расторжении контракта с гонщиком Никитой Мазепиным и титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий», финансировавшей коллектив с начала сезона-2021.

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На данный момент неизвестно, какая фирма заменит «Уралкалий» и насколько сильно уход Мазепиных в будущем скажется на финансовом положении команды. Несмотря на сложившуюся ситуацию, босс коллектива Гюнтер Штайнер настроен позитивно: он признает, что прерывание контракта с «Уралкалием» создало «большую дыру» в бюджете Haas, но также отмечает о наличие интереса к спонсированию команды.

«На данный момент существует хорошая заинтересованность со стороны потенциальных спонсоров, – отметил Штайнер. – Я ничего не обещаю. Мы поздновато начали поиски спонсора – но, думаю, сейчас получится сделать прогресс в этом отношении.

Мы показываем людям, что хотим вернуться в борьбу за более высокие позиции – тем более, они знают о нашем потенциале по опыту “боевых” сезонов. Так что, думаю, у нас есть хороший шанс».

Дополнительная информация: Люк Смит