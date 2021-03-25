После того, как команда Haas представила цвета своей машины в сезоне 2021 года, среди болельщиков развернулась жаркая дискуссия о том, соответствует ли такая ливрея последним ограничениям Всемирного антидопингового агентства в отношении представителей России.

Белая, синяя и красная полосы, которую тянутся через все шасси, дали основания говорить о попытке обойти запрет. Вскоре после этого WADA объявило, что дополнительно изучит этот случай.

Перед стартом Гран При Бахрейна, который пройдет в эти выходные, у руководителя Haas Гюнтера Штайнера спросили, изменила ли команда раскраску.

«Мы находимся в постоянном контакте [с WADA], – ответил тот. – И машина будет в точности такой же, как на тестах».

Мик Шумахер, Haas F1 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Также у итальянского специалиста поинтересовались, является ли еще один спонсор Haas – компания 1&1, занимающаяся хостингом и облачными системами хранения данных – персональным для Мика Шумахера. Этот вывод многие сделали, сравнив кепки немца и Никиты Мазепина.

«Прямой связи между 1&1 и Миком нет, – пояснил Штайнер. – Да, в компании довольны нашим выбором пилота, но эти истории развивались параллельно. Понятно, что решение о Мике принимали прежде всего в Ferrari, но оно помогло нам с 1&1. Но никаких прямых связей между ними нет».

Журналисты поинтересовались, получилось бы договориться с 1&1 без Мика. «Не знаю, – честно признался Штайнер. – Но компания является спонсором всей команды, а не Мика. Это совершенно точно».

«Учиться и готовиться»

Глава Haas в очередной подчеркнул, что команда рассматривает Гран При Бахрейна, как и весь предстоящий сезон, в качестве большого учебного полигона для двух своих гонщиков-дебютантов.

«Совершенно точно, мы считаем главным двойной финиш, – сказал он о целях на первый этап нового сезона. – Не сделать ничего такого… ну, вы понимаете. Как можно больше проехать за уик-энд, включая, конечно, и гонку.

Это именно то, что им [Мазепину с Шумахером] нужно в этом году, чтобы учиться. Это позволит подготовиться к будущему сезону, когда, надеюсь, мы получим более быструю машину.

Но я прежде всего ожидаю, что они доберутся до финиша. Для меня это уже станет успехом. Знаете, когда у вас в команде два новичка, даже такого добиться весьма непросто».

Дополнительная информация: Олег Карпов