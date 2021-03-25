Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Отчаянно ругается и любит пострелять: чем интересен Юки Цунода – новый пилот AlphaTauri Следующая / Технический брифинг: На что Aston Martin потратила жетоны
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Haas сохранит на Гран При Бахрейна ливрею в цветах российского флага

Автор:
, Ответственный редактор

Глава команды Гюнтер Штайнер подтвердил, что у WADA нет никаких претензий к раскраске машины

Haas сохранит на Гран При Бахрейна ливрею в цветах российского флага

После того, как команда Haas представила цвета своей машины в сезоне 2021 года, среди болельщиков развернулась жаркая дискуссия о том, соответствует ли такая ливрея последним ограничениям Всемирного антидопингового агентства в отношении представителей России. 

Белая, синяя и красная полосы, которую тянутся через все шасси, дали основания говорить о попытке обойти запрет. Вскоре после этого WADA объявило, что дополнительно изучит этот случай. 

Читайте также:

Перед стартом Гран При Бахрейна, который пройдет в эти выходные, у руководителя Haas Гюнтера Штайнера спросили, изменила ли команда раскраску. 

«Мы находимся в постоянном контакте [с WADA], – ответил тот. – И машина будет в точности такой же, как на тестах».  

Мик Шумахер, Haas F1

Мик Шумахер, Haas F1

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Также у итальянского специалиста поинтересовались, является ли еще один спонсор Haas – компания 1&1, занимающаяся хостингом и облачными системами хранения данных – персональным для Мика Шумахера. Этот вывод многие сделали, сравнив кепки немца и Никиты Мазепина. 

«Прямой связи между 1&1 и Миком нет, – пояснил Штайнер. – Да, в компании довольны нашим выбором пилота, но эти истории развивались параллельно. Понятно, что решение о Мике принимали прежде всего в Ferrari, но оно помогло нам с 1&1. Но никаких прямых связей между ними нет». 

Журналисты поинтересовались, получилось бы договориться с 1&1 без Мика. «Не знаю, – честно признался Штайнер. – Но компания является спонсором всей команды, а не Мика. Это совершенно точно». 

«Учиться и готовиться»

Глава Haas в очередной подчеркнул, что команда рассматривает Гран При Бахрейна, как и весь предстоящий сезон, в качестве большого учебного полигона для двух своих гонщиков-дебютантов. 

«Совершенно точно, мы считаем главным двойной финиш, – сказал он о целях на первый этап нового сезона. – Не сделать ничего такого… ну, вы понимаете. Как можно больше проехать за уик-энд, включая, конечно, и гонку.

Это именно то, что им [Мазепину с Шумахером] нужно в этом году, чтобы учиться. Это позволит подготовиться к будущему сезону, когда, надеюсь, мы получим более быструю машину.  

Но я прежде всего ожидаю, что они доберутся до финиша. Для меня это уже станет успехом. Знаете, когда у вас в команде два новичка, даже такого добиться весьма непросто».

Читайте также:

Дополнительная информация: Олег Карпов

Поделились
Комментарии
Отчаянно ругается и любит пострелять: чем интересен Юки Цунода – новый пилот AlphaTauri

Предыдущая новость

Отчаянно ругается и любит пострелять: чем интересен Юки Цунода – новый пилот AlphaTauri

Следующая новость

Технический брифинг: На что Aston Martin потратила жетоны

Технический брифинг: На что Aston Martin потратила жетоны
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

21мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

21мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Статистика

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях

More from
Haas F1 Team
«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем

На два разворота меньше. Как Мазепин провел Гран При Эмилии-Романьи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Самое интересное

На два разворота меньше. Как Мазепин провел Гран При Эмилии-Романьи

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.