Haas сохранила ливрею в цветах российского флага на 2022 год

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В пятницу американская команда Ф1 открыла сезон презентаций. Строго говоря, она показала не саму машину VF-22, а лишь ее ливрею на предстоящий сезон. Сам корпус во многом похож на концепт FIA, показанного прошлым летом в Сильверстоуне.

Доминирующим у новинки остался белый фон, который снизу дополняют синяя и красная полосы. Такое сочетание в цветах российского флага появилось у Haas с 2021 года, став частью контракта с титульным спонсором, компанией «Уралкалий».

В стартующем 20 марта чемпионате пилотами команды останутся Никита Мазепин и Мик Шумахер. Прошлый год два новичка провели в хвосте пелотона, так как основные усилия команда направила на разработку шасси с граунд-эффектом для 2022 года.

Ни россиянину, ни немцу не удалось заработать очков, лучшим результатом стало 11-е место сына Михаэля Шумахера в Венгрии. В Кубке конструкторов Haas впервые за все время выступлений в Ф1 оказалась самой последней.

Haas VF-22 1 / 4 Фотограф: Haas F1 Team Haas VF-22 2 / 4 Фотограф: Haas F1 Team Haas VF-22 3 / 4 Фотограф: Haas F1 Team Haas VF-22 4 / 4 Фотограф: Haas F1 Team

Следующая презентация состоится 9 февраля – свою машину, уже в полноценном формате, представит Red Bull Racing. Предсезонные тесты стартуют в Барселоне 23 февраля.