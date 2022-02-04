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Haas сохранила ливрею в цветах российского флага на 2022 год

Команда Никиты Мазепина проведет предстоящий сезон Ф1 в бело-сине-красных цветах, знакомых по прошлому чемпионату

Haas сохранила ливрею в цветах российского флага на 2022 год
Александр Кабановский
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В пятницу американская команда Ф1 открыла сезон презентаций. Строго говоря, она показала не саму машину VF-22, а лишь ее ливрею на предстоящий сезон. Сам корпус во многом похож на концепт FIA, показанного прошлым летом в Сильверстоуне. 

Доминирующим у новинки остался белый фон, который снизу дополняют синяя и красная полосы. Такое сочетание в цветах российского флага появилось у Haas с 2021 года, став частью контракта с титульным спонсором, компанией «Уралкалий». 

 

В стартующем 20 марта чемпионате пилотами команды останутся Никита Мазепин и Мик Шумахер. Прошлый год два новичка провели в хвосте пелотона, так как основные усилия команда направила на разработку шасси с граунд-эффектом для 2022 года.

Ни россиянину, ни немцу не удалось заработать очков, лучшим результатом стало 11-е место сына Михаэля Шумахера в Венгрии. В Кубке конструкторов Haas впервые за все время выступлений в Ф1 оказалась самой последней. 

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Haas VF-22
Haas VF-22
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Фотограф: Haas F1 Team

Haas VF-22
Haas VF-22
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Фотограф: Haas F1 Team

Haas VF-22
Haas VF-22
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Фотограф: Haas F1 Team

Haas VF-22
Haas VF-22
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Фотограф: Haas F1 Team

Следующая презентация состоится 9 февраля – свою машину, уже в полноценном формате, представит Red Bull Racing. Предсезонные тесты стартуют в Барселоне 23 февраля. 

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
4 февраля Haas VF-22*
9 февраля Red Bull RB18
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
27 февраля Alfa Romeo C42

*презентация ливреи

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