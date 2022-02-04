Haas сохранила ливрею в цветах российского флага на 2022 год
Команда Никиты Мазепина проведет предстоящий сезон Ф1 в бело-сине-красных цветах, знакомых по прошлому чемпионату
В пятницу американская команда Ф1 открыла сезон презентаций. Строго говоря, она показала не саму машину VF-22, а лишь ее ливрею на предстоящий сезон. Сам корпус во многом похож на концепт FIA, показанного прошлым летом в Сильверстоуне.
Доминирующим у новинки остался белый фон, который снизу дополняют синяя и красная полосы. Такое сочетание в цветах российского флага появилось у Haas с 2021 года, став частью контракта с титульным спонсором, компанией «Уралкалий».
В стартующем 20 марта чемпионате пилотами команды останутся Никита Мазепин и Мик Шумахер. Прошлый год два новичка провели в хвосте пелотона, так как основные усилия команда направила на разработку шасси с граунд-эффектом для 2022 года.
Ни россиянину, ни немцу не удалось заработать очков, лучшим результатом стало 11-е место сына Михаэля Шумахера в Венгрии. В Кубке конструкторов Haas впервые за все время выступлений в Ф1 оказалась самой последней.
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Следующая презентация состоится 9 февраля – свою машину, уже в полноценном формате, представит Red Bull Racing. Предсезонные тесты стартуют в Барселоне 23 февраля.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|4 февраля
|Haas
|VF-22*
|9 февраля
|Red Bull
|RB18
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|27 февраля
|Alfa Romeo
|C42
*презентация ливреи
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