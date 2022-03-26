Haas: Шумахер в сознании, отправлен в больницу

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Квалификация Гран При Саудовской Аравии была прервана красными флагами после того, как во втором сегменте разбил машину пилот Haas Мик Шумахер. Он потерял контроль на выходе из 11-го поворота и несколько раз ударился об отбойники. В прошлом году в Формуле 1 болиды в этом месте ехали быстрее 275 километров в час.

Удары пришлись по касательным. На автомобиле вырвало колеса и заднюю ось вместе с коробкой передач, но кокпит, в котором находился пилот, визуально выглядит целым. Тем не менее в трансляции не показали, как пилот покидает болид, только как его увозят на минивэне скорой помощи, а не на легковом медицинском автомобиле Ф1.

Вскоре команда поделилась коротким сообщением: «Мик Шумахер в сознании и в данный момент направляется в больницу».

Обновлено: По информации Motorsport.com, гонщик физически в порядке, но ему потребуется дополнительное обследование. Он уже говорил со своей мамой.

Обновлено-2: FIA сообщает, что обследование в медицинском центре на трассе не выявило у Шумахера никаких травм, но он был отправлен в местный военный госпиталь для дальнейшего наблюдения.