В Haas похвалили Шумахера за самокритику

Скорость машины не позволяет Мику Шумахеру сражаться за высокие позиции, однако на недавнем Гран При Турции гонщик смог пробиться во второй квалификационный сегмент, а в гонках он чаще опережает Никиту Мазепина, чем уступает россиянину.

Мик уже несколько раз разбивал машину и не смог заработать ни одного очка, однако в команде назвали правильным отношение сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера к своему делу.

«Я считаю, что Мик очень старается, – объяснил главный инженер Айао Комацу. – Хорошо складывается уик-энд или плохо, он всегда критически оценивает себя, и это здорово.

Он постоянно ищет, в чем можно прибавить. А если признает свою ошибку, это не угнетает его. Напротив, прибавляет мотивации. Он всегда оценивает и себя самого, и другие вещи, на которые может повлиять.

Кроме того, он очень требователен к инженерам, и его подход служит для них источником мотивации. Это работает в обе стороны».

Японский специалист добавил: «Мик постоянно учится и становится сильнее, словно впитывая в себя всю доступную информацию. Если он попадает в аварию на тренировке, это сказывается на квалификации.

Иногда мы проводим брифинг сразу, иногда через неделю или даже на следующем этапе. Но не бывает такого, чтобы что-то осталось без обсуждения.

Он тесно работает с инженерами, включая и меня – над подходом к уик-энду, выявлением возможных источников проблем и психологическим настроем, необходимым для определенных вещей – позитивным или негативным.

Я не могу сказать, что какой-то этап стал в этом отношении переломным. Но он постоянно ищет возможности для улучшений».

В нынешнем сезоне Мик Шумахер один раз финишировал на 12-м месте и еще один – на 13-м. Лучшим результатом Никиты Мазепина пока остается 14-я позиция в протоколе Гран При.