Haas: Реста будет готовить болид-2022

В декабре прошлого года конструктор Ferrari Симоне Реста перешел на работу в Haas. В рамках партнерства между двумя командами итальянец возглавил новый технологический штаб Haas, расположенный в Маранелло.

Два последних сезона американская команда завершила на предпоследнем месте в Кубке конструкторов, и ей явно требуется улучшение техники, чтобы вернуться в группу середняков. Однако сделать вклад в машину 2021 года Реста практически не успеет.

«Он уже на 80% сосредоточен на работе над болидом-2022, – рассказал глава Haas Гюнтер Штайнер пресс-службе Ф1. – И к концу февраля перейдет на нее на 99%».

Штайнер надеется, что команда добьется прогресса и без Ресты. Пусть и не слишком большого:

«Мы ожидаем улучшений, но не знаем, как все получится. Знаем, что возможны трудности, но с ними мы справимся. Это одна из причин, по которым мы взяли двух новичков – нас ждет переходный сезон перед прогрессом в 2022-м».

В 2021 году за Haas будут выступать Мик Шумахер и Никита Мазепин.