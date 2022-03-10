Haas разрешили провести тесты в воскресенье

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В FIA пошли на встречу команде Haas и в виде исключения разрешили ей продолжить тесты в Бахрейне утром в воскресенье. Остальные команды должны выполнить свои программы до вечера субботы.

Напомним, что Haas столкнулась с логистическими проблемами. Самолет, который должен был отвезти их груз из Великобритании в Бахрейн, сломался еще по пути в Англию и остался на ремонт в Стамбуле. В результате Haas смогла доставить свои грузы лишь вчера вечером и была вынуждена задержать свое участие в тестах.

Сообщается, что в воскресенье за руль болида Haas сядет Мик Шумахер. У него и команды будет дополнительные четыре часа. Напомним, что на тесты также прибыл Кевин Магнуссен, который в 2022 году заменит Никиту Мазепина и тест пилот Haas Пьетро Фиттипальди.

Остальные команды проведут тесты по расписанию. Это четверг, пятница и суббота, по восемь часов в каждый из дней.