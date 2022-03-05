Haas разорвала контракт с Мазепиным

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5 марта Haas официально объявила о решении отстранить Никиту Мазепина от выступлений за команду на весь сезон Формулы 1. Пока нет ясности, кто заменит россиянина, но одним из кандидатов является резервист коллектива Пьетро Фиттипальди – внук двукратного чемпиона мира Ф1 Эмерсона Фиттипальди.

В новом заявлении также сообщается, что коллектив окончательно разорвал соглашение с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий». Стоит упомянуть, что логотипы «титульника» пропали с машин Haas еще во время первой части предсезонных тестов в Барселоне.

Напомним, что первого марта FIA провела экстренное заседание, по итогам которого было вынесено решение запретить российским командам и гонщикам выступать под национальным флагом – вместо этого возможно использовать только флаг самой Международной автомобильной федерации.