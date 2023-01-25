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Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею

Американская команда назвала дату предсезонной церемонии самой последней, а проведет ее самой первой – 31 января

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею
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Зимнее межсезонье 2022/23 года оказалось в Формуле 1 предельно коротким. 20 ноября финишировала гонка в Абу-Даби, а уже 31 января состоится первая презентация. Проведет ее команда Haas, которая анонсировала свои планы вечером в среду. 

Американцы выбирали дату дольше всех в Ф1, девять других команд уже определились раньше. Таким образом, презентации займут в общей сложности 17 дней – откроет их Haas, а завершит 16 февраля Alpine. Лишь McLaren и Aston Martin назначили свои церемонии на один и тот же день. 

Haas сообщила, что покажет ливрею 2023 года в 17:00 по московскому времени. Раскраска машин наверняка изменится по сравнению с сезоном-2022, так как коллектив договорился о титульном спонсорстве с компанией MoneyGram.

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Кевин Магнуссен, который сенсационно выиграл прошлой осенью квалификацию в Сан-Паулу, продолжит выступления за американцев, а Мика Шумахера заменил в составе Нико Хюлькенберг. Резервным гонщиком остался Пьетро Фиттипальди. 

По итогам прошедшего чемпионата команда финишировала восьмой в Кубке конструкторов, опередив Williams и AlphaTauri. Совпадение или нет, но именно эта тройка команд покажет на своих презентациях не новые машины, а только их ливреи.  

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Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда
31 января Haas (только ливрея)
3 февраля Red Bull
6 февраля Williams (только ливрея)
7 февраля

Alfa Romeo
11 февраля AlphaTauri (только ливрея)
13 февраля Aston Martin (20:00 Мск)
13 февраля

McLaren (22:00 Мск)
14 февраля Ferrari
15 февраля Mercedes
16 февраля Alpine

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