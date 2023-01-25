Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею
Американская команда назвала дату предсезонной церемонии самой последней, а проведет ее самой первой – 31 января
Зимнее межсезонье 2022/23 года оказалось в Формуле 1 предельно коротким. 20 ноября финишировала гонка в Абу-Даби, а уже 31 января состоится первая презентация. Проведет ее команда Haas, которая анонсировала свои планы вечером в среду.
Американцы выбирали дату дольше всех в Ф1, девять других команд уже определились раньше. Таким образом, презентации займут в общей сложности 17 дней – откроет их Haas, а завершит 16 февраля Alpine. Лишь McLaren и Aston Martin назначили свои церемонии на один и тот же день.
Haas сообщила, что покажет ливрею 2023 года в 17:00 по московскому времени. Раскраска машин наверняка изменится по сравнению с сезоном-2022, так как коллектив договорился о титульном спонсорстве с компанией MoneyGram.
Кевин Магнуссен, который сенсационно выиграл прошлой осенью квалификацию в Сан-Паулу, продолжит выступления за американцев, а Мика Шумахера заменил в составе Нико Хюлькенберг. Резервным гонщиком остался Пьетро Фиттипальди.
По итогам прошедшего чемпионата команда финишировала восьмой в Кубке конструкторов, опередив Williams и AlphaTauri. Совпадение или нет, но именно эта тройка команд покажет на своих презентациях не новые машины, а только их ливреи.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|31 января
|Haas (только ливрея)
|3 февраля
|Red Bull
|6 февраля
|Williams (только ливрея)
|7 февраля
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Alfa Romeo
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|13 февраля
|Aston Martin (20:00 Мск)
|13 февраля
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McLaren (22:00 Мск)
|14 февраля
|Ferrari
|15 февраля
|Mercedes
|16 февраля
|Alpine
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