Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею

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Зимнее межсезонье 2022/23 года оказалось в Формуле 1 предельно коротким. 20 ноября финишировала гонка в Абу-Даби, а уже 31 января состоится первая презентация. Проведет ее команда Haas, которая анонсировала свои планы вечером в среду.

Американцы выбирали дату дольше всех в Ф1, девять других команд уже определились раньше. Таким образом, презентации займут в общей сложности 17 дней – откроет их Haas, а завершит 16 февраля Alpine. Лишь McLaren и Aston Martin назначили свои церемонии на один и тот же день.

Haas сообщила, что покажет ливрею 2023 года в 17:00 по московскому времени. Раскраска машин наверняка изменится по сравнению с сезоном-2022, так как коллектив договорился о титульном спонсорстве с компанией MoneyGram.

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Кевин Магнуссен, который сенсационно выиграл прошлой осенью квалификацию в Сан-Паулу, продолжит выступления за американцев, а Мика Шумахера заменил в составе Нико Хюлькенберг. Резервным гонщиком остался Пьетро Фиттипальди.

По итогам прошедшего чемпионата команда финишировала восьмой в Кубке конструкторов, опередив Williams и AlphaTauri. Совпадение или нет, но именно эта тройка команд покажет на своих презентациях не новые машины, а только их ливреи.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда 31 января Haas (только ливрея) 3 февраля Red Bull 6 февраля Williams (только ливрея) 7 февраля Alfa Romeo 11 февраля AlphaTauri (только ливрея) 13 февраля Aston Martin (20:00 Мск) 13 февраля McLaren (22:00 Мск) 14 февраля Ferrari 15 февраля Mercedes 16 февраля Alpine