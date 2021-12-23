Haas прошла финальный краш-тест

В преддверии минувшего сезона американская команда завершила сборку своей машины в Бахрейне перед началом предсезонных тестов, поскольку шасси практически не изменилось с 2020-го. Но из-за смены регламента в следующем году Haas, как и раньше, будет собирать новый автомобиль на заводе Dallara в Италии.

В Абу-Даби глава Haas Гюнтер Штайнер выразил надежду, что все обязательные краш-тесты будут завершены еще до Рождества, и в четверг, 23 декабря, команда написала в твиттере, что все прошло успешно.