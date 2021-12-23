Haas прошла финальный краш-тест
Коллектив успешно закончил 2021 год
В преддверии минувшего сезона американская команда завершила сборку своей машины в Бахрейне перед началом предсезонных тестов, поскольку шасси практически не изменилось с 2020-го. Но из-за смены регламента в следующем году Haas, как и раньше, будет собирать новый автомобиль на заводе Dallara в Италии.
В Абу-Даби глава Haas Гюнтер Штайнер выразил надежду, что все обязательные краш-тесты будут завершены еще до Рождества, и в четверг, 23 декабря, команда написала в твиттере, что все прошло успешно.
Поделились
Комментарии
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Загрузить комментарии
Haas прошла финальный краш-тест
Поделились
Комментарии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер