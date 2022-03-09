Haas пропустит утреннюю сессию на тестах в Бахрейне

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Несколько дней назад самолет, перевозящий имущество команды Формулы 1 Haas, сломался и не смог взлететь из аэропорта Стамбула.

По итогу груз коллектива хоть все-таки и смогли успешно доставить до Бахрейна, но с небольшой задержкой. Из-за этого команда пропустит утреннюю сессию первого дня второй части предсезонных тестов, которые пройдут с 10 по 12 марта.

«Я могу подтвердить, что наш груз прибыл вчера поздно вечером на трассу в Бахрейне, – сказал представитель Haas утром 9 марта. – Эта задержка повлияет на нашу программу, но мы планируем провести вторую сессию в четверг днем».

Напомним, что несколькими днями ранее Haas объявила о расторжении контракта с титульным спонсором, компанией «Уралкалий», и пилотом Никитой Мазепиным: вместо россиянина на тестах поедет резервист коллектива Пьетро Фиттипальди. Пока неизвестно, кто поедет вместо Мазепина за рулем VF-22 по ходу основного сезона.

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