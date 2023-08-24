Haas продлила контракты с Магнуссеном и Хюлькенбергом на 2024 год
Американская команда объявила, что сохранит нынешний пилотский дуэт еще на сезон
Ставка на молодежь, которую в Haas сделали три года назад, не оправдала себя. Мик Шумахер с Никитой Мазепиным не оправдали ожиданий, потому их быстро заменили на двух ветеранов Ф1 – с 2022-го в американский коллектив вернулся Кевин Магнуссен, а в этом сезоне его напарником стал Нико Хюлькенберг.
И хотя в 12 первых Гран При этому дуэту удалось заработать всего 11 очков, в четверг перед стартом второй половины сезона Haas объявила, что датчанин и немец останутся в ее составе и на 2024-й.
«Думаю, будет справедливо сказать, что в нынешнем составе у нас очень крепкая пара пилотов, так что нем смысла думать о переменах, – цитирует пресс-служба главу Haas Гюнтера Штайнера. – Кевина мы знаем уже давно, и я рад, что он проведет свой седьмой сезон в составе Haas.
У него уже 113 стартов за нашу команду, мы знаем его сильные стороны, а его знания и опыт отлично укладываются в нашу схему.
С другой стороны гаража Нико просто пришел и включился в работу, без суеты и помпы показав себя ценным членом команды.
Он готовится провести свою 200-ю гонку в Ф1, и я рад, что своим опытом он сможет принести нам пользу».
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Кевин Магнуссен, Haas VF-23
Фото: Эрик Юниус
Тиролец добавил: «Не стану скрывать, в этом сезоне мы испытываем сложности с машиной VF-23, но нам очень повезло иметь двух гонщиков, чья обратная связь неоценима для инженеров.
Кевин и Нико с самого начала все делали правильно, зарабатывали очки и блистали в квалификациях – особенно Нико, который шесть раз доходил до финального сегмента.
Оба получают удовольствие от выступлений и отличаются здравомыслием, прекрасно понимая, чего мы от них просим. Теперь нам, в свою очередь, важно обеспечить их в 2024 году машиной, которая способна регулярно зарабатывать очки».
В Haas не сообщили о продолжительности контракта с пилотами, подтвердив лишь их выступления в предстоящем чемпионате. При этом есть основания говорить, что оба соглашения являются однолетними.
Таким образом, из 20 пилотов нового сезона Ф1 уже подтверждены имена 14, причем в это число не входят Льюис Хэмилтон и Лэнс Стролл, которые тоже практически гарантированно останутся в своих нынешних командах.
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