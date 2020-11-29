Кто выступит за Haas в следующей гонке? Штайнер ответил
Гюнтер Штайнер заверил, что решение о том, кто проведет за команду два финальных Гран При, будет принято после вердикта врачей в понедельник
Ромен Грожан попал в военный госпиталь Бахрейна после серьезной аварии на старте одноименного Гран При: машина француза врезалась в барьер на скорости 220 км/ч, разлетелась надвое и загорелась.
С ожогами 34-летнего пилота доставили к медикам, и спустя несколько часов команда Haas официально подтвердила, что рентгеновское исследование не выявило у него переломов.
Сам Ромен выложил в инстаграме видео из палаты – у него перемотаны бинтами пальцы рук, но за исключением этого гонщик, по собственным словам, в порядке.
Между тем уже через пять дней пройдут тренировки Гран При Сахира – и всем интересно, кто будет пилотировать новую машину Haas, построенную взамен уничтоженной в аварии.
Глава коллектива Гюнтер Штайнер сказал в эфире Sky Sports: «Зная его, он точно хочет вернуться. Но завтра [в понедельник] мы увидим, что будет, когда врачи снимут повязки. Пока нет вообще никаких идей, в каком состоянии то, что под ними.
Сейчас для меня главная позитивная новость в том, что ничего плохого не случилось. Да, приятного мало, но он в безопасности, и его здоровью ничто не угрожает.
Все остальное станет понятно завтра, когда мы сможем поговорить с медиками».
Он добавил: «Я не хочу говорить ни о каких запасных планах. Пока запасной план в том, чтобы за рулем был Ромен, если он сможет сделать это».
Резервным пилотом Haas в нынешнем сезоне является Пьетро Фиттипальди. Однако в случае, если врачи не допустят Грожана к старту в Гран При Сахира 4-6 декабря, также существует вероятность, что машину доверят одному из будущих гонщиков команды – Мику Шумахеру или Никите Мазепину.
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Дополнительная информация: Люк Смит
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира Билеты
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Автор
|Александр Кабановский