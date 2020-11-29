Кто выступит за Haas в следующей гонке? Штайнер ответил

Ромен Грожан попал в военный госпиталь Бахрейна после серьезной аварии на старте одноименного Гран При: машина француза врезалась в барьер на скорости 220 км/ч, разлетелась надвое и загорелась.

С ожогами 34-летнего пилота доставили к медикам, и спустя несколько часов команда Haas официально подтвердила, что рентгеновское исследование не выявило у него переломов.

Сам Ромен выложил в инстаграме видео из палаты – у него перемотаны бинтами пальцы рук, но за исключением этого гонщик, по собственным словам, в порядке.

Между тем уже через пять дней пройдут тренировки Гран При Сахира – и всем интересно, кто будет пилотировать новую машину Haas, построенную взамен уничтоженной в аварии.

Глава коллектива Гюнтер Штайнер сказал в эфире Sky Sports: «Зная его, он точно хочет вернуться. Но завтра [в понедельник] мы увидим, что будет, когда врачи снимут повязки. Пока нет вообще никаких идей, в каком состоянии то, что под ними.

Сейчас для меня главная позитивная новость в том, что ничего плохого не случилось. Да, приятного мало, но он в безопасности, и его здоровью ничто не угрожает.

Все остальное станет понятно завтра, когда мы сможем поговорить с медиками».

Он добавил: «Я не хочу говорить ни о каких запасных планах. Пока запасной план в том, чтобы за рулем был Ромен, если он сможет сделать это».

Резервным пилотом Haas в нынешнем сезоне является Пьетро Фиттипальди. Однако в случае, если врачи не допустят Грожана к старту в Гран При Сахира 4-6 декабря, также существует вероятность, что машину доверят одному из будущих гонщиков команды – Мику Шумахеру или Никите Мазепину.

Дополнительная информация: Люк Смит