Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При США / Новость

Haas привезла в Остин новые передние крылья

Поделились
Комментарии
Haas привезла в Остин новые передние крылья
Автор:
, Редактор
1 нояб. 2019 г., 12:55

Крыло с новой геометрией протестируют в рамках работ по созданию машины 2020 года.

Команда Haas использует во время тренировок перед своим домашним Гран При США новые передние крылья. Деталь с развитыми изогнутыми пластинами напоминает аналогичный элемент Ferrari. Нововведение должно улучшить направление воздушных потоков вокруг передних колес болидов.

При этом главной целью новинки является не улучшение характеристик машины 2019 года, а тесты на будущий, 2020 год, в котором технический регламент останется неизменным.

«Это тест, – рассказал глава команды Гюнтер Штайнер. – Это не обновление в типичном смысле, а скорее попытка лучше понять машину. Надо уяснить, в каком направлении нам двигаться при разработке болидов на следующий год».

Штайнера также спросили, планируется ли использовать новые крылья непосредственно в гонке Гран При США.

«Пока не знаем. Надо попробовать их на тренировках, а уж потом принимать решение», – заявил глава Haas, отметив, что новое переднее крыло не является решением проблем команды, и его следует рассматривать лишь как часть программы обновления аэродинамики болидов.

Дополнительная информация: Адам Купер

Читайте также:

Следующая новость
Браун назвал машины-2017 ошибкой. Феттель с ним поспорил

Предыдущая новость

Браун назвал машины-2017 ошибкой. Феттель с ним поспорил

Следующая новость

Росси и Хэмилтон обменяются гоночной техникой в декабре

Росси и Хэмилтон обменяются гоночной техникой в декабре
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

5
Формула 1

Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.