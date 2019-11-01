Haas привезла в Остин новые передние крылья
Крыло с новой геометрией протестируют в рамках работ по созданию машины 2020 года.
Команда Haas использует во время тренировок перед своим домашним Гран При США новые передние крылья. Деталь с развитыми изогнутыми пластинами напоминает аналогичный элемент Ferrari. Нововведение должно улучшить направление воздушных потоков вокруг передних колес болидов.
При этом главной целью новинки является не улучшение характеристик машины 2019 года, а тесты на будущий, 2020 год, в котором технический регламент останется неизменным.
«Это тест, – рассказал глава команды Гюнтер Штайнер. – Это не обновление в типичном смысле, а скорее попытка лучше понять машину. Надо уяснить, в каком направлении нам двигаться при разработке болидов на следующий год».
Штайнера также спросили, планируется ли использовать новые крылья непосредственно в гонке Гран При США.
«Пока не знаем. Надо попробовать их на тренировках, а уж потом принимать решение», – заявил глава Haas, отметив, что новое переднее крыло не является решением проблем команды, и его следует рассматривать лишь как часть программы обновления аэродинамики болидов.
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Автор
|Сергей Иванов
Haas привезла в Остин новые передние крылья
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