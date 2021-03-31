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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Haas привезет в Имолу финальное обновление машины 2021 года

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Олег Карпов

Решив направить все ресурсы на подготовку к следующему сезону, команда Никиты Мазепина окончательно остановит все работы над VF-21 к середине апреля

Haas привезет в Имолу финальное обновление машины 2021 года

Дебютный этап нового сезона Ф1 показал, что самой последней по темпу в пелотоне является машина Haas. Гонщикам этого коллектива ни в субботу, ни в воскресенье не удалось опередить никого из соперников. 

Принято считать, что расстановку сил по ходу долгого сезона вполне реально изменить за счет доработок машины, но глава Haas Гюнтер Штайнер подтвердил, что заключительный пакет обновлений команда привезет на Гран При Эмилии-Романьи в Имолу, после чего все работы над VF-21 будут окончательно остановлены. 

«Мы изначально определились с планами и не будем менять их, – объяснил Штайнер журналистам в Бахрейне. – Все новинки были на тестах, там мы каждый день испытывали какие-то доработки. Здесь [в Сахире] машина в той же конфигурации, что была в финальный день тестов.

Все доработки готовятся в соответствии с графиком. Самый последний пакет появится в Имоле. И это будет финальный шаг в обновлении этой машины». 

Он добавил: «В Имолу мы привезем лишь несколько небольших деталей, ничего серьезного. Если говорить честно, мы просто не успевали подготовить их раньше. Так что еще месяц назад перенесли их дебют на Имолу. Но после этого, повторюсь, уже не будем ничего менять в машине».

Второй этап сезона на трассе Энцо и Дино Феррари Формула 1 проведет 16-18 апреля.

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Ранее в Haas говорили, что решили не использовать зимой жетоны для серьезных переделок шасси. Тем не менее, определенные перемены в автомобиле все же произошли. 

«Во первых, мы внесли изменения в днище, чтобы соответствовать новым правилам, – рассказал Штайнер. – Во-вторых, у нас новое переднее крыло. Кузовные панели тоже поменялись, так как мотор стал другим. Еще тормозные воздухозаборники…

На самом деле, если сравнивать с прошлогодней машиной, отличия довольно существенные».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Никита Мазепин , Гюнтер Штайнер
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

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