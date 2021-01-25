Haas посоветовали держать Мазепина и Шумахера под контролем

Команда Haas в 2021 году впервые за пять сезонов сменила состав пилотов. При этом, американский коллектив нанял сразу двух дебютантов Формулы 1 – Мика Шумахера и Никиту Мазепина.

Советник Red Bull Хельмут Марко полагает, что Haas придется постараться, чтобы заставить новичков работать сообща.

«Надеюсь, Штайнер сможет держать их под контролем, чтобы они работали на команду, а не эгоистично сами на себя, – сказал Марко каналу RTL. – Команда всегда должна двигаться вперед, а это возможно, только когда двое пилотов сотрудничают».

Также Марко предположил, что у Шумахера первый год в Ф1 будет трудным: «Судя по его карьере, первый год в новой категории он всегда тратил на обучение. И в Формуле 1 этот учебный год будет выражен еще более ярко, особенно учитывая посредственную машину».