Haas поменяла Хюлькенбергу настройки, он стартует с пит-лейна
Вслед за Alpine еще одна команда решила пожертвовать стартовой позицией своего пилота, чтобы добавить скорости его машине
Нико Хюлькенберг должен был начинать Гран При Азербайджана с 16-й стартовой позиции, однако после субботнего спринта команда Haas решила нарушить режим закрытого парка, чтобы изменить регулировке на VF-23 немецкого гонщика.
В 17-круговом заезде Нико стартовал с 12-й позиции, однако по ходу дистанции пропустил нескольких соперников, включая своего партнера по команде Кевина Магнуссена, и занял только 15-е место.
«Не знаю, в чем именно была проблема, но едва машина безопасности покинула трассу, у меня началось сильное зернение шин, – объяснил Хюлькенберг после спринта. – Три из четырех оказались полностью прикончены.
Я ничего не мог с этим поделать и ни с кем не мог бороться. Просто проваливался в пелотоне как тонущий камень. Нам надо обязательно разобраться с этим, так как вопрос очень серьезный.
Мы ожидали зернения, но точно не до такой степени. По сути, у меня вообще не осталось ни сцепления, ни нормальных разгонов. А на такой трассе подобное особенно сложно и опасно».
Ранее о нарушении режима закрытого парка для Эстебана Окона уже объявила команда Alpine – французу также предстоит стартовать в воскресенье с пит-лейна. При этом Хюлькенберг будет позади Окона, исходя из результатов квалификации.
Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Стартовая решетка Гран При Азербайджана Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана
Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
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