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Haas покинет Формулу 1, если не добьется успеха в начале сезона-2020

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Haas покинет Формулу 1, если не добьется успеха в начале сезона-2020
Автор:
, редактор
3 мар. 2020 г., 09:50

Владелец американской команды ждет улучшения результатов, прежде чем продлить программу выступления в Ф1.

Команда Haas является последним новичком Формулы 1 на данный момент, не считая переименованные коллективы, которые существовали прежде. Американская команда выступает в Ф1 с 2015 года, но готова покинуть ее в конце наступающего сезона. Владелец Haas Джин Хаас отметил, что примет решение, исходя из результатов команды в начаде 2020 года.

«Я хочу посмотреть на старт этого сезона, – сказал Хаас. – Если начнем сильно, то, может быть, останемся. Но если у нас будет еще один плохой сезон, то шансы снизятся. Мы провели в Ф1 пять лет. Это было проверкой – собирались провести пять сезонов, посмотреть, как все прошло, и потом решать, оставаться ли в чемпионате.

Я не говорю, что мы не вернемся. Нам надо все оценить. Подписаться еще на пять лет было бы серьезным шагом».

Хаас отметил, что основную выгоду от Ф1 получила не команда, а его автомобильный бизнес. Однако он опасается, что с введением нового технического регламента содержание команды станет слишком дорогим.

«Это помогло бизнесу, – сказал Хаас. – Нас стали лучше узнавать на европейском и азиатском рынках. Мы привозили клиентов на гонки, все шло хорошо. Но с введением новых правил в 2021 году, перед нами встал вопрос о том, сколько это будет стоить. В Ф1 грядет столько перемен, что задаешься вопросом, стоят ли того траты, которых потребуют эти перемены. Я знаю, все думают, что перемены это хорошо. Но они еще и затратны».

Также Хаас отметил высокое финансовое неравенство, которое вредит небольшим командам Ф1.

«Бизнес-модель построена не в пользу маленьких команд. Все знают, что 70% денег достаются первой тройке команд, а 30% – остальным семи командам. Это не лучшая экономическая модель. Особенно в наших условиях, когда тебе платят только треть от того, что ты тратишь.

У всех команд свои причины на выступление в чемпионате. Некоторые живут в основном за счет спонсоров. Ferrari делает так уже 60 лет, но они зарабатывают достаточно денег, чтобы дойти до потолка бюджета в $ 175 млн. Однако многие другие живут на четверть этой суммы. И как управлять командой при таком неравенстве?»

Дополнительная информация: Джонатан Нобл и Джим Аттер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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