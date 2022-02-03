Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Йос Ферстаппен дебютирует в ралли Следующая / Alpine изменила структуру технического штаба
Формула 1 Новость

Haas покажет ливрею 2022 года уже завтра

Команда Никиты Мазепина первой представит раскраску своей новой машины – это произойдет уже 4 февраля

Haas покажет ливрею 2022 года уже завтра
Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Стоило Red Bull захватить первую строчку в списке презентаций 2022 года, назначив свое мероприятие на 9 февраля, как Haas F1 зашла с козырей – американский коллектив объявил, что уже 4 февраля раскроет ливрею на предстоящий чемпионат. Это случится в 14:00 по московскому времени.

Ранее о желании раскрыть карты раньше соперников уже говорил глава Haas Гюнтер Штайнер. 

 

Насколько известно, речь идет именно о ливрее. Само шасси сейчас находится в завершающей стадии разработки, потому на опубликованных командой тизерах мы не увидим всех подробностей его конструкции. 

В то же время, это в любом случае будут первые изображения реальной машины Ф1 2022 года. Планирует ли Haas проводить еще и полноценную презентацию впоследствии, не сообщается. 

Год назад команда стала единственной в Ф1, не заработавшей ни одного очка. Дебютанты Ф1 Никита Мазепин и Мик Шумахер оставались аутсайдерами в квалификациях и гонках. Машина VF-21 была окрашена в цвета титульного спонсора, российской компании «Уралкалий». Оба пилота продолжат выступления за Haas в новом сезоне Ф1.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
4 февраля Haas VF-22*
9 февраля Red Bull RB18
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
27 февраля Alfa Romeo C42

*презентация ливреи

Поделились
Комментарии
Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
Предыдущая новость

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
Следующая новость

Alpine изменила структуру технического штаба

Alpine изменила структуру технического штаба
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом Тесты Ferrari во Фьорано
Формула 1

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом

Мортара выиграл яркую гонку Формулы Е, пилоты Mercedes провалились Эд-Диръия II
Формула E

Мортара выиграл яркую гонку Формулы Е, пилоты Mercedes провалились

0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е Эд-Диръия II
Формула E

0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
Команда Мазепина нацелилась первой показать машину 2022 года
Формула 1

Команда Мазепина нацелилась первой показать машину 2022 года

Штайнер рассказал, как улучшились отношения напарников по Haas
Формула 1

Штайнер рассказал, как улучшились отношения напарников по Haas

Шварцман или Фиттипальди? Haas не решила, кому отдать машину
Формула 1

Шварцман или Фиттипальди? Haas не решила, кому отдать машину

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Босс Haas: Мазепин и Шумахер не сразу поняли, что важно в Ф1
Формула 1

Босс Haas: Мазепин и Шумахер не сразу поняли, что важно в Ф1

Шумахер рассказал о потере 100 % прижима на старте в Монако
Формула 1

Шумахер рассказал о потере 100 % прижима на старте в Монако

Мазепин признал сложности в отношениях с Шумахером
Формула 1

Мазепин признал сложности в отношениях с Шумахером

Самое важное:

Технический анализ: увидим ли мы в 2022 году разные концепции шасси?
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: увидим ли мы в 2022 году разные концепции шасси?

Alpine изменила структуру технического штаба
Формула 1 Формула 1

Alpine изменила структуру технического штаба

Haas покажет ливрею 2022 года уже завтра
Формула 1 Формула 1

Haas покажет ливрею 2022 года уже завтра

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.