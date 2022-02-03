Haas покажет ливрею 2022 года уже завтра
Команда Никиты Мазепина первой представит раскраску своей новой машины – это произойдет уже 4 февраля
Стоило Red Bull захватить первую строчку в списке презентаций 2022 года, назначив свое мероприятие на 9 февраля, как Haas F1 зашла с козырей – американский коллектив объявил, что уже 4 февраля раскроет ливрею на предстоящий чемпионат. Это случится в 14:00 по московскому времени.
Ранее о желании раскрыть карты раньше соперников уже говорил глава Haas Гюнтер Штайнер.
Насколько известно, речь идет именно о ливрее. Само шасси сейчас находится в завершающей стадии разработки, потому на опубликованных командой тизерах мы не увидим всех подробностей его конструкции.
В то же время, это в любом случае будут первые изображения реальной машины Ф1 2022 года. Планирует ли Haas проводить еще и полноценную презентацию впоследствии, не сообщается.
Год назад команда стала единственной в Ф1, не заработавшей ни одного очка. Дебютанты Ф1 Никита Мазепин и Мик Шумахер оставались аутсайдерами в квалификациях и гонках. Машина VF-21 была окрашена в цвета титульного спонсора, российской компании «Уралкалий». Оба пилота продолжат выступления за Haas в новом сезоне Ф1.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|4 февраля
|Haas
|VF-22*
|9 февраля
|Red Bull
|RB18
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|27 февраля
|Alfa Romeo
|C42
*презентация ливреи
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