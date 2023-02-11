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Haas показала настоящую машину 2023 года

В преддверии обкатки в Сильверстоуне команда опубликовала в социальных сетях кадры с VF-23

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Haas показала настоящую машину 2023 года
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Команда Haas первой в Ф1 провела презентацию перед новым сезоном, однако сразу оговорилась, что на ней раскроет лишь раскраску своей новой машины. Увидеть настоящее шасси получилось лишь спустя почти две недели. 

Американский коллектив запланировал на 11 февраля обкатку новинки в Сильверстоуне, перед началом которой раскрыл внешний вид VF-23 на паре фотоснимков со своей базы. 

Гонщики Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг позируют на них вместе с главой команды Гюнтером Штайнером и сотрудниками Haas. 

На снимках видно понтоны, очень похожие на прошлогоднюю Ferrari, и еще несколько очевидных отсылок к F1-75. 

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Фото: Haas F1 Team

Также изменения затронули верхний воздухозаборник машины, а рассмотреть подробно форму кромки днища пока не представляется возможным. 

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