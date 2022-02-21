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Формула 1 Новости

Haas показала актуальный болид 2022 года

Команда проводит обкатку VF-22 в Барселоне

Haas показала актуальный болид 2022 года
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4 февраля Haas представила рендер, в основе которого лежала цифровая модель болида на ранних стадиях разработки.

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И только 21 февраля, за два дня до начала предсезонных тестов, команда показала актуальную версию настоящего автомобиля 2022 года. Из ролика, выложенного Haas в социальных сетях, можно подметить, что форма понтонов значительно отличается от той, что была представлена на первоначальных изображениях.

 

Скорее всего, Haas обкатывает свой болид в рамках съемочного дня. Напомним, что по правилам во время данной сессии можно проехать не более 100 километров. 

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Видео: машина Williams 2022 года на трассе
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Видео: машина Williams 2022 года на трассе
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