Haas показала актуальный болид 2022 года
Команда проводит обкатку VF-22 в Барселоне
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4 февраля Haas представила рендер, в основе которого лежала цифровая модель болида на ранних стадиях разработки.
И только 21 февраля, за два дня до начала предсезонных тестов, команда показала актуальную версию настоящего автомобиля 2022 года. Из ролика, выложенного Haas в социальных сетях, можно подметить, что форма понтонов значительно отличается от той, что была представлена на первоначальных изображениях.
Скорее всего, Haas обкатывает свой болид в рамках съемочного дня. Напомним, что по правилам во время данной сессии можно проехать не более 100 километров.
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