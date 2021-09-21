Haas подтвердит контракты Мазепина и Шумахера в Сочи

Haas остается единственной командой Формулы 1, которая не назвала имя ни одного из пилотов на 2022 год. При этом команда не скрывает, что сохранит своих нынешних гонщиков Мика Шумахера и Никиту Мазепина, однако сделки с ними пока не заключены.

Босс Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что объявление должно состояться перед Гран При России.

«Мы надеемся подтвердить обоих пилотов к тому времени, – сказал Штайнер RTL. – Этап в Сочи будет подходящим моментом. После этого мы сможем полностью сосредоточиться на следующем сезоне».

Штайнер также заверил, что ни Мазепин, чей отец спонсирует команду, ни Шумахер, обладающий поддержкой Ferrari, не получат особых пунктов в контракте, ставящих их выше друг друга:

«У нас нет контрактных преференций ни для одного из пилотов. Мы так никогда не делали и никогда не сделаем».