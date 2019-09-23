Haas подтвердила переговоры с Кубицей

На прошлой неделе Роберт Кубица объявил, что не будет выступать за Williams в 2020 году. Тогда же в паддок просочились слухи, будто польский гонщик ведет переговоры с Racing Point, причем речь идет о месте резервного пилота.

По ходу уик-энда в Сингапуре история получила развитие: руководитель Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что также заинтересован в услугах Роберта в качестве запасного гонщика. Кубице это позволит остаться в паддоке Ф1, даже если он будет параллельно выступать в другом чемпионате.

«Все возможно, мы общаемся, – рассказал Штайнер. – Я всегда поддерживаю диалог со многими людьми, стремлюсь что-то улучшить. Но пока не знаю, к чему это приведет.

Нам надо обсудить с Робертом, что он хочет делать дальше после ухода из Williams. Пока я не знаю ничего, кроме самого этого факта».

Глава Haas добавил, что неудачный нынешний сезон за рулем слабой машины не изменил его мнения о способностях победителя Гран При Канады 2008 года.

«У него большой опыт, он один из лучших, если говорить о тест-пилотах и тех, кто работает на симуляторе, – отметил Гюнтер. – Я никогда не работал с ним, но знаю многих, у кого есть такая практика. Они все отзываются о нем с большим уважением.

Полагаю, он не собирается работать на полном графике. Наверное, не хочет. Но он может стать хорошим ориентиром».

Штайнер добавил. что если его команда договорится с Кубицей, речь вполне может пойти об участии в пятничных тренировках Гран При: «В будущем году не будет тестов, так что нам это понадобится. Нет смысла сажать кого-то на симулятор, если он не может провести полноценное сравнение в интересах корреляции. Так что нужно участвовать в тестах или тренировках, это часть процесса.

Но, думаю, тут мы забегаем вперед. Переговоры только на ранней стадии, однако все возможно».