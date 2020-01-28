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Haas подтвердила дату презентации новой машины

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Haas подтвердила дату презентации новой машины
Автор:
, Редактор
28 янв. 2020 г., 15:00

Пятый болид американской команды покажут 19 февраля на тестах в Барселоне.

Как и ожидалось, презентация болида Haas VF-20 состоится 19 февраля прямо перед началом тестов в Барселоне. Мероприятие запланировано на 8 утра по местному времени и пройдет за 15 минут до старта аналогичной презентации команды Alfa Romeo.

Ожидается, что Haas вернется к своей традиционной ливрее. В прошлом году машины были раскрашены в черный и золотой цвета титульного спонсора Rich Energy, однако по ходу сезона стороны разорвали контракт.

В настоящий момент мы знаем даты презентаций всех команд за исключением Williams. Кроме того, информация о дате презентации Red Bull 12 февраля носит неофициальный характер.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Сергей Иванов

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