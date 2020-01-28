Haas подтвердила дату презентации новой машины
Поделились
Комментарии
Пятый болид американской команды покажут 19 февраля на тестах в Барселоне.
Как и ожидалось, презентация болида Haas VF-20 состоится 19 февраля прямо перед началом тестов в Барселоне. Мероприятие запланировано на 8 утра по местному времени и пройдет за 15 минут до старта аналогичной презентации команды Alfa Romeo.
Ожидается, что Haas вернется к своей традиционной ливрее. В прошлом году машины были раскрашены в черный и золотой цвета титульного спонсора Rich Energy, однако по ходу сезона стороны разорвали контракт.
В настоящий момент мы знаем даты презентаций всех команд за исключением Williams. Кроме того, информация о дате презентации Red Bull 12 февраля носит неофициальный характер.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Сергей Иванов
Haas подтвердила дату презентации новой машины
Поделились
Комментарии
База данных
12 мар. - 15 мар.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
Слайд-шоу