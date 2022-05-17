Haas подготовила обновления, но пока их не ставит. И вот почему

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Некоторые команды Формулы 1, например Red Bull и Mercedes, уже обновляли свои болиды по ходу сезона, причем не раз. В Ferrari намерены установить новые детали к Гран При Испании, а Aston Martin собирается выкатить там чуть ли не полностью переделанные машины.

В свою очередь Haas никаких обновлений в Барселону не привезет, хотя новые детали уже готовы, признался глава команды Гюнтер Штайнер.

«Я не думаю, что большинство команд привезет обновления в Барселону, – заявил Штайнер. – И не знаю, что это даст тем, кто рискнет. Лично мы решили немного подождать, так как я все еще полагаю, что у нас еще остался запас скорости, которую мы можем реализовать просто за счет грамотных настроек. Что-то иногда работает, что-то нет.

На самом деле у нас уже готов хороший пакет обновлений, который мы поставим на следующих этапах. Но опять же, я не знаю, как будут прогрессировать соперники».

Мысль Штайнера чуть подробнее объяснил гонщик Haas Мик Шумахер.

«Не уверен, что мы достаточно полно понимаем поведение машины, – признался немецкий пилот. – Мы все еще пытаемся разобраться, как и почему она так ведет себя на трассе. И если мы сейчас поставим обновления, то это лишь затруднит понимание машины. А пока она остается такой, какой была в начале сезона, мы можем изучать, как изменение настроек отражается на ее поведении».