Haas подала протест на Алонсо и Переса после гонки в Остине
Американскую команду не устроило, что соперникам позволили продолжать гонку на поврежденных машинах
Серхио Перес повредил переднее крыло своей Red Bull в послестартовой толчее, задев Alfa Romeo Валттери Боттаса, и вел гонку в Остине без правой торцевой пластины. Это не помешало мексиканцу финишировать четвертым.
Фернандо Алонсо добыл в воскресенье седьмое место, несмотря на серьезную аварию по ходу дистанции. Пилот Alpine столкнулся с Лэнсом Строллом и вынужден был менять поврежденный носовой обтекатель. Из других видимых повреждений машины можно выделить разве что болтающееся правое зеркало заднего вида.
После финиша стало известно, что команда Haas сочла оба этих эпизода нарушением правил. Прежде по ходу сезона ее гонщику Кевину Магнуссену трижды показывали черный флаг с оранжевым кругом, требуя немедленного пит-стопа для ремонта машины – во всех случаях тоже была повреждена торцевая пластина переднего крыла.
Представители Haas начали встречу с судьями FIA в 2:00 ночи по московскому времени. Если протест будет сочтен обоснованным, то в 2:15 будут вызваны для дачи объяснений сотрудники Red Bull и Alpine.
Обновление: протест Haas сочли обоснованным и начали рассматривать по существу.
Магнуссен финишировал в Остине на девятой позиции.
Повреждения машины Серхио Переса, Red Bull RB18
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
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