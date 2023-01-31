Haas первой в Формуле 1 раскрыла ливрею 2023 года. Она черно-белая
Единственная американская команда чемпионата мира проведет свой восьмой сезон на машине, раскраска которой сильно отличается от прошлогодней
Заняв по итогам сезона-2022 восьмое место в Кубке конструкторов, Haas опередила всех, когда дело дошло до предсезонных презентаций 2023-го. Правда, коллектив изначально оговорился, что покажет лишь рендеры с раскраской шасси, сама машина будет готова позже.
По сравнению с 2021-22 годами, когда главным цветом ливреи был белый, сейчас в раскраске преобладает черный. Белый остался лишь в передней части, а плоскости обоих крыльев стали красными. Это напоминает цветовую схему, которую Haas использовала в первые сезоны выступлений в Ф1.
На капоте двигателя и переднем крыле появились крупные логотипы нового титульного спонсора MoneyGram.
Haas VF-23
Фото: Ливрея Haas F1 Team
В новом сезоне Haas продолжит использовать моторы Ferrari – кроме того, в рамках технического партнерства новая VF-23 получит сразу несколько узлов, изготовленных в Маранелло.
Кевин Магнуссен продолжит выступать за американцев, а вот его прошлогоднему напарнику Мику Шумахеру не удалось сохранить место. Его заменил Нико Хюлькенберг, сумевший вернуться в пелотон после трех лет перерыва.
Следующей свою презентацию проведет Red Bull. 3 февраля в Нью-Йорке команда покажет настоящее шасси 2023 года – а также, возможно, объявит о контракте с Ford.
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