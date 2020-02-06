Haas первой в Формуле 1 показала машину на 2020 год

Haas стала первой командой Формулы 1, которая показала свою машину на сезон-2020. Ее компьютерные изображения были опубликованы в командном твиттере. После расставания с титульным спонсором Rich Energy американский коллектив вернулся к красно-бело-черной ливрее, которую использовал до 2018 года.

Саму машину Haas покажет только утром 19 февраля, в первый день предсезонных тестов в Барселоне.

«Мы не будем проводить презентацию, просто покажем машину, – пояснил пилот команды Ромен Грожан. – Мы сосредоточимся на важных делах, на том, чтобы выжать из машины максимум как можно быстрее.

С нетерпением ждем возможности опробовать новую машину на трассе. У нас есть все данные из аэродинамической трубы и, думаю, мы многому научились в прошлом году. Но ответ на свои вопросы мы получим лишь тогда, когда выведем машину на трассу».

В прошлом сезоне Haas столкнулась с большими проблемами с машиной, когда ее обновления, привезенные на Гран При Испании, не сработали. До конца сезона американская команда пыталась выправить ситуацию, но завершила чемпионат только на девятом месте в Кубке конструкторов. В сезоне-2020 Haas планирует вернуться в борьбу за пятерку лидеров чемпионата.