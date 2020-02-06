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Формула 1 / Новость

Haas первой в Формуле 1 показала машину на 2020 год

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Haas первой в Формуле 1 показала машину на 2020 год
Автор:
, редактор
6 февр. 2020 г., 14:05

Американская команда представила рендеры новой машины VF-20.

Haas стала первой командой Формулы 1, которая показала свою машину на сезон-2020. Ее компьютерные изображения были опубликованы в командном твиттере. После расставания с титульным спонсором Rich Energy американский коллектив вернулся к красно-бело-черной ливрее, которую использовал до 2018 года. 

Саму машину Haas покажет только утром 19 февраля, в первый день предсезонных тестов в Барселоне.

 

«Мы не будем проводить презентацию, просто покажем машину, – пояснил пилот команды Ромен Грожан. – Мы сосредоточимся на важных делах, на том, чтобы выжать из машины максимум как можно быстрее.

С нетерпением ждем возможности опробовать новую машину на трассе. У нас есть все данные из аэродинамической трубы и, думаю, мы многому научились в прошлом году. Но ответ на свои вопросы мы получим лишь тогда, когда выведем машину на трассу».

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В прошлом сезоне Haas столкнулась с большими проблемами с машиной, когда ее обновления, привезенные на Гран При Испании, не сработали. До конца сезона американская команда пыталась выправить ситуацию, но завершила чемпионат только на девятом месте в Кубке конструкторов. В сезоне-2020 Haas планирует вернуться в борьбу за пятерку лидеров чемпионата.

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Список

Автомобиль Haas F1 Team VF-20

Автомобиль Haas F1 Team VF-20
1/4

Фотограф: Haas F1 Team

Автомобиль Haas F1 Team VF-20

Автомобиль Haas F1 Team VF-20
2/4

Фотограф: Haas F1 Team

Автомобиль Haas F1 Team VF-20

Автомобиль Haas F1 Team VF-20
3/4

Фотограф: Haas F1 Team

Автомобиль Haas F1 Team VF-20

Автомобиль Haas F1 Team VF-20
4/4

Фотограф: Haas F1 Team

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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