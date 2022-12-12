Haas первой из команд Ф1 прошла краш-тесты FIA с шасси 2023 года

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Тесты были проведены на технической базе в итальянском Боллате, которая уже четверть века имеет аккредитацию FIA – они затронули шасси в сборе и отдельно его носовой обтекатель. Это дает основания говорить, что работы над новой маишной Haas если и не завершены окончательно, то уже находятся в очень продвинутой стадии – хотя новый календарный год еще даже не наступил.

Обязательные тесты FIA включают статические и динамические проверки нагрузкой, после которых шасси признается соответствующим всем требованиям безопасности и получает омологацию, без которой невозможно участие в тестах и гоночных уик-эндах.

VF-23 разрабатывали конструкторы под руководством Симоне Ресты, которые координировали все процессы со своими коллегами из кластера в Маранелло, который Ferrari создала специально для Haas два года назад.

Примечательно, что еще до того, как отправить новинку в Боллате, некоторые проверки под надзором FIA были выполнены в городке Варано-де-Мерагали на базе компании Dallara, которая является техническим партнером Haas.

В будущем году гонщиками команды станут Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, заменивший молодого Мика Шумахера. Сезон-2022 Haas закончила на восьмой строчке Кубка конструкторов.