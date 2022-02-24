Haas откажется от цветов России и лого «Уралкалия»

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В пятницу автомобиль коллектива Haas выедет на трассу в Барселоне, где сейчас проходит первая серия предсезонных тестов Формулы 1, в «простой белой расцветке». Такое заявление было сделано американской командой в четверг вечером.

Это значит, что с машины пропадут полосы синего и красного цветов – напомним, они появились на бортах автомобиля год назад – после того как титульным спонсором Haas стала российская компания «Уралкалий». Ключевым ее совладельцем является Дмитрий Мазепин – отец выступающего за коллектив Никиты Мазепина. И хотя об этом не было объявлено официально, расцветка была однозначно воспринята публикой как способ обойти запрет на демонстрацию пилотом из Москвы флага России (из-за ограничений, наложенных на российских спортсменов после ряда допинговых скандалов).

Haas заранее сообщила, что сегодня и завтра никак не будет комментировать сложившуюся ситуацию. При этом план работы пилотов на трассе в пятницу остается прежним: Мазепин будет управлять машиной в первой половине дня, Мик Шумахер – во второй.

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