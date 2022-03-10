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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Haas отказали в воскресных тестах, но позволят ездить по вечерам

Команде попробуют компенсировать потерянную утреннюю сессию

Haas отказали в воскресных тестах, но позволят ездить по вечерам
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Организаторы тестов в Бахрейне отказали Haas в дополнительных тестах в воскресенье, заявил глава команды Гюнтер Штайнер. По правилам тесты должны продолжаться строго три дня подряд.

Взамен Haas выделят дополнительное время в обычные три дня, но по вечерам, когда другие машины уже будут в боксах. Напомним, что для всех заезды заканчиваются в 19:00 по московскому времени.

«Мы можем проехать в сумме дополнительные четыре часа, но только в эти три дня. Четыре часа по вечерам, а в воскресенье это невозможно», – заявил Штайнер.

Haas не смогла принять участие в сегодняшней утренней сессии из-за логистических проблем. Из-за поломки зарезервированного самолета груз команды не смог вовремя отправиться в Бахрейн и прибыл только вчера вечером.

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