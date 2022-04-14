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Формула 1 Новости

Haas отказалась вернуть бывшему российскому спонсору деньги

Теперь вопрос может быть рассмотрен в суде

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Haas отказалась вернуть бывшему российскому спонсору деньги
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Haas ответила на требование российской компании «Уралкалий» вернуть уплаченные спонсорские деньги в размере 13 миллионов долларов  отказом и потребовала еще 8,6 миллионов долларов компенсации, говорится в официальном письме команды, имеющемся в распоряжении Motorsport.com.

В отказе сказано, что контракт позволяет команде разорвать отношения в одностороннем порядке в случае, если спонсор «нанесет Haas вред, вовлечет в скандал, приведет к осмеянию, испортит публичную репутацию и нарушит благоприятный имидж марки».

Наши источники также говорят о том, что Haas не выплатит своему бывшему гонщику Никите Мазепину положенную ему зарплату за работу на предсезонных тестах 2022 года.

Напомним, что до старта нового сезона Формулы 1 Haas разорвала контракт с «Уралкалием» и российским гонщиком Никитой Мазепиным. Российская сторона настаивала на компенсации, аргументируя это в частности тем, что контракт был разорван еще до того, как Никита и его отец Дмитрий Мазепин попали в санкционный список ЕС.

Предполагается, что дальнейший спор между Haas и «Уралкалием» продолжится в суде.

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