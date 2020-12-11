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Формула 1 / Новость

Haas отказалась устроить для Грожана прощальные тесты

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Haas отказалась устроить для Грожана прощальные тесты
Автор:
, Редактор Ф1

По словам руководителя американской команды Гюнтера Штайнера, у нее просто нет возможности организовать для француза заезды на старой машине

Ромен Грожан покидает Ф1 в конце этого сезона – но из-за серьезной аварии в Бахрейне и полученных в ней ожогов гонщик не смог принять участия в двух финальных Гран При. 

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Еще до того, как было принято решение о пропуске финала сезона в Абу-Даби, Ромен рассказал, что не хотел бы заканчивать карьеру в чемпионате аварией. Он рассчитывал сделать это, проехав под клетчатый флаг через линию финиша – и был даже готов организовать для этого отдельную тестовую сессию.

Грожан подчеркнул, что ему в принципе неважно, с какой командой договариваться о этих заездах. В Mercedes уже сказали, что готовы помочь гонщику

Между тем в Haas, которой француз отдал пять последних лет, заявили о невозможности подобных тестов. 

«К сожалению, у нас просто нет старых машин, так как нет моторов к ним, – объяснил Гюнтер Штайнер Motorsport.com. – Самих шасси довольно много, но моторов нет. Так что мы, к сожалению, не в силах что-то сделать.

Может, что-то получится в будущем, не знаю. Но прямо сейчас не могу пообещать этого».

Итальянский специалист выразил надежду, что Грожану помогут в Ferrari, которая поставляет Haas силовые установки: «Наверное, стоит поговорить с Ferrari о заездах на одной из их старых машин, когда у них будут какие-то заезды. 

Это, я уверен, можно организовать. Думаю, им проще подготовить машину, у них есть целый департамент, который занимается этим для клиентов. У нас сейчас просто нет таких ресурсов».

При этом Штайнер дал понять, что при большом желании (как можно догадаться, подкрепленном деньгами) в теории нет ничего невозможного: «Но если он хочет непременно что-то устроить, то пусть полностью выздоравливает, а там посмотрим, что мы сможем сделать и что сможет он.

Решим, может, получится хорошенько повеселиться напоследок, организовав ему последний день за рулем машины Ф1».

Сам Грожан на этой неделе вернулся домой в Швейцарию, чтобы продолжать лечение ожогов на тыльной стороне рук, особенно левой. С наступлением нового календарного года он сможет рассчитывать на тесты на машине сезона-2019, так как это станет разрешено правилами. 

В пятницу утром Грожан показал специальный шлем, который собирался использовать в Абу-Даби. Его нарисовали трое его детей, Саша, Симон и Камиль. 

«Это самый прекрасный шлем, какой я только могу представить, – признался гонщик в инстаграме. – Я обязательно проеду в нем в будущем. Он слишком замечательный, чтобы просто лежать дома без дела».

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан
Команды Haas F1 Team
Автор Люк Смит

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