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Формула 1 Новости

Haas один раз пробился в Q2, а Штайнер уже готов набирать очки

Автор:
, журналист (Нидерланды)

Глава команды Никиты Мазепина с оптимизмом ждет 2022 год

Haas один раз пробился в Q2, а Штайнер уже готов набирать очки

В 2021 году команда Haas отказалась от доработки своего болида, чем обрекла себя на статус аутсайдеры. Весь чемпионат ее пилоты остаются на последних местах в квалификациях и гонках, изредка навязывая борьбу хоть кому-то из конкурентов.

На Гран При Турции пилоту Haas впервые в сезоне удалось выйти во второй сегмент квалификации, когда Мик Шумахер стал 14-м. Глава команды Гюнтер Штайнер увидел в этом признак готовности Haas бороться за очковую зону.

«Лично я получил большое удовольствие увидев, как справилась команда, – сказал Штайнер. – Мы готовы к следующему году. Да, мы будем ошибаться, но когда у нас появился шанс, мы его использовали так, будто работаем вместе лет пять.

Мик был очень спокоен, и его гоночный инженер отлично поработал, особенно учитывая, что Аяо Комацу работал с Никитой и главного инженера у нас не было. Но все прекрасно справились, сделали, что нужно. Теперь мы готовы. Если у нас будет машина получше, то мы готовы набирать очки».

В гонке Шумахер уже на старте столкнулся с Фернандо Алонсо и финишировал 19-м, но Штайнера это не расстроило:

«Я очень рад за команду. Все работали вместе, чтобы добиться максимума. Может, три года назад мы бы расстроились, не выйдя в Q3. Но теперь рады выйти из Q1. Маленький успех толкает команду вперед. Надо просто работать и все сложится».

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