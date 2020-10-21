Haas объявит состав-2021 на Гран При Португалии
Кажется, Шварцман не попадет в Формулу 1, а Джовинацци в ней останется
Haas уже сообщила своим пилотам Ромену Грожану и Кевину Магнуссену, что не станет подписывать с ними контракты на следующий год. Ожидается, что американская команда объявит состав пилотов на сезон-2021 уже на этой неделе на Гран При Португалии.
Судя по данным источников, Haas наймет двух дебютантов. Первым станет россиянин Никита Мазепин, а вторым – гонщик из академии Ferrari. При этом La Gazzetta dello Sport уверяет, что им станет Мик Шумахер.
Ранее сообщалось, что сын Михаэля Шумахера будет выступать за Alfa Romeo, но теперь в Италии сообщают, что Скудерия решила не увольнять Антонио Джовинацци. Таким образом он сохранит место в Alfa Romeo, а Шумахер отправится в Haas.
Это означает, что еще два пилота из программы Ferrari, которых называли кандидатами на переход в Ф1 – Роберт Шварцман и Каллум Илотт – мест в чемпионате не получат.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Мик Шумахер , Никита Мазепин , Роберт Шварцман
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин