Haas объявит состав-2021 на Гран При Португалии

Haas уже сообщила своим пилотам Ромену Грожану и Кевину Магнуссену, что не станет подписывать с ними контракты на следующий год. Ожидается, что американская команда объявит состав пилотов на сезон-2021 уже на этой неделе на Гран При Португалии.

Судя по данным источников, Haas наймет двух дебютантов. Первым станет россиянин Никита Мазепин, а вторым – гонщик из академии Ferrari. При этом La Gazzetta dello Sport уверяет, что им станет Мик Шумахер.

Ранее сообщалось, что сын Михаэля Шумахера будет выступать за Alfa Romeo, но теперь в Италии сообщают, что Скудерия решила не увольнять Антонио Джовинацци. Таким образом он сохранит место в Alfa Romeo, а Шумахер отправится в Haas.

Это означает, что еще два пилота из программы Ferrari, которых называли кандидатами на переход в Ф1 – Роберт Шварцман и Каллум Илотт – мест в чемпионате не получат.