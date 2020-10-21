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Формула 1 / Новость

Haas объявит состав-2021 на Гран При Португалии

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Haas объявит состав-2021 на Гран При Португалии
Автор:
, редактор

Кажется, Шварцман не попадет в Формулу 1, а Джовинацци в ней останется

Haas уже сообщила своим пилотам Ромену Грожану и Кевину Магнуссену, что не станет подписывать с ними контракты на следующий год. Ожидается, что американская команда объявит состав пилотов на сезон-2021 уже на этой неделе на Гран При Португалии.

Судя по данным источников, Haas наймет двух дебютантов. Первым станет россиянин Никита Мазепин, а вторым – гонщик из академии Ferrari. При этом La Gazzetta dello Sport уверяет, что им станет Мик Шумахер. 

Ранее сообщалось, что сын Михаэля Шумахера будет выступать за Alfa Romeo, но теперь в Италии сообщают, что Скудерия решила не увольнять Антонио Джовинацци. Таким образом он сохранит место в Alfa Romeo, а Шумахер отправится в Haas.

Это означает, что еще два пилота из программы Ferrari, которых называли кандидатами на переход в Ф1 – Роберт Шварцман и Каллум Илотт – мест в чемпионате не получат. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин , Роберт Шварцман
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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