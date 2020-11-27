Haas объявит гонщиков на 2021 год до завершения сезона

В Формуле 1 почти не осталось сомнений, что новыми пилотами Haas станут Мик Шумахер и Никита Мазепин. В пятницу на Гран При Бахрейна Гюнтер Штайнер объявил, что Haas назовет свой состав на будущий год до завершения чемпионата-2020.

«Мы планируем сделать заявление до конца сезона [Ф1], – сказал он на медиа-сессии. – Точную дату я пока не знаю, но ждать осталось недолго. Две недели максимум. Так что потерпите еще чуть-чуть».

У россиянина пока есть формальное препятствие в виде отсутствия Суперлицензии, но до нее пилоту Ф2 осталось сделать последний шаг.

Сезон молодежной серии финиширует в следующий уик-энд в Бахрейне. Мазепин сейчас занимает в общем зачете шестое место, чтобы набрать недостающие баллы, ему достаточно закончить год седьмым.

Штайнер тем временем дал новый повод для пересуд, добавив, что выбор гонщиков не связан с итогами сезона в Формуле 2: «Должен вас разочаровать, он не зависит от этого».

Репортеры спросили Гюнтера, не опасается ли молодая команда вступать в сезон с двумя новичками.

«Если мы так поступим – подчеркну, если, – то думаю, будущий год как раз подходит для прихода новичков, – ответствовал Штайнер. – Ведь машина не слишком изменится за зиму. Доработки запрещены, действует омологация, вы не сможете изменить что-то серьезное.

Понятно, что можно улучшать аэродинамику, но фундаментально машина не изменится. Так что это развитие, а не новая разработка. Следующий год станет переходным, мы сконцентрируемся на подготовке машины для 2022-го.

Думаю, это удачный момент для дебюта. Можно понять, что такое Ф1, присмотреться к людям вокруг, понять, как вести себя на пресс-конференциях и все такое».