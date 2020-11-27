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Формула 1 / Новость

Haas объявит гонщиков на 2021 год до завершения сезона

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Haas объявит гонщиков на 2021 год до завершения сезона
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Глава американского коллектива Гюнтер Штайнер объявил, что официального заявления о составе осталось ждать максимум две недели

В Формуле 1 почти не осталось сомнений, что новыми пилотами Haas станут Мик Шумахер и Никита Мазепин. В пятницу на Гран При Бахрейна Гюнтер Штайнер объявил, что Haas назовет свой состав на будущий год до завершения чемпионата-2020. 

«Мы планируем сделать заявление до конца сезона [Ф1], – сказал он на медиа-сессии. – Точную дату я пока не знаю, но ждать осталось недолго. Две недели максимум. Так что потерпите еще чуть-чуть». 

У россиянина пока есть формальное препятствие в виде отсутствия Суперлицензии, но до нее пилоту Ф2 осталось сделать последний шаг. 

Сезон молодежной серии финиширует в следующий уик-энд в Бахрейне. Мазепин сейчас занимает в общем зачете шестое место, чтобы набрать недостающие баллы, ему достаточно закончить год седьмым. 

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Штайнер тем временем дал новый повод для пересуд, добавив, что выбор гонщиков не связан с итогами сезона в Формуле 2: «Должен вас разочаровать, он не зависит от этого».  

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Репортеры спросили Гюнтера, не опасается ли молодая команда вступать в сезон с двумя новичками. 

«Если мы так поступим – подчеркну, если, – то думаю, будущий год как раз подходит для прихода новичков, – ответствовал Штайнер. – Ведь машина не слишком изменится за зиму. Доработки запрещены, действует омологация, вы не сможете изменить что-то серьезное.

Понятно, что можно улучшать аэродинамику, но фундаментально машина не изменится. Так что это развитие, а не новая разработка. Следующий год станет переходным, мы сконцентрируемся на подготовке машины для 2022-го. 

Думаю, это удачный момент для дебюта. Можно понять, что такое Ф1, присмотреться к людям вокруг, понять, как вести себя на пресс-конференциях и все такое».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

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