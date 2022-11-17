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Формула 1 Новость

Haas объявила о контракте с Хюлькенбергом

В преддверии Гран При Абу-Даби команда Джина Хааса официально назвала Нико Хюлькенберга своим пилотом на 2023 год

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Haas объявила о контракте с Хюлькенбергом
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Об интересе Haas к Нико Хюлькенбергу в паддоке заговорили в начале осени. Время шло, сокращалось количество претендентов – и к ноябрю стало понятно, что 35-летний немец выглядит не просто кандидатом, но главным фаворитом в напарники Кевину Магнуссену. 

Так как глава коллектива Гюнтер Штайнер уже давно обещал назвать состав на сезон-23 до начала финального Гран При, откладывать решение стало невозможно: на пресс-конференции в четверг Хюлькенберга представили в качестве пилота Haas. Уже во вторник после окончания этапа он сможет сесть за руль машины своей новой команды на тестах Pirelli.

Нико, который дебютировал в Ф1 в 2010 году, за прошедшее время выступал в Williams, Force India, Sauber и Renault. В конце 2019-го он остался без места в пелотоне, но несколько раз приходил на выручку Racing Point / Aston Martin, когда требовалось заменить приболевших основных пилотов. За карьеру немец провел без малого две сотни Гран При, однако ни разу не был на подиуме Ф1.

Кроме того, в 2015-м Хюлькенберг выиграл «24 часа Ле-Мана» на Porsche LMP1.

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Выбор Haas в пользу пары опытных пилотов выглядит логичным после неоднозначного опыта работы с новичками Ф1, Никитой Мазепиным и Миком Шумахером. Именно этот фактор Штайнер назвал ключевым при выборе гонщика.

«Я очень рад приветствовать возвращение Нико Хюлькенберга к полноценным гонкам, – цитирует тирольца пресс-служба. – Нет никаких сомнений, что Нико принесет в команду опыт и знания, у него в активе почти 200 гонок в Ф1. У него репутация настоящего мастера квалификаций и надежного и уверенного пилота.  

Их пара с Кевином Магнуссеном дает нам очень надежный и хорошо подготовленный дуэт гонщиков. Мы верим, что это поможет продвижению команды ближе к лидерам. 

В этом наша цель. И именно эти амбиции сделали возможным возвращение Нико. Он разделяет наши взгляды и станет ключевой частью команды, чтобы вместе с остальными опираться на тот базис, что мы уже заложили, и вернуться к спору за очки»

При этом команде важно будет следить, чтобы не разгорелся вновь старый конфликт между Нико и Магнуссеном – два гонщика повздорили на венгерском Гран При 2017 года после чего долгое время даже не разговаривали.
Мик Шумахер, Haas VF-22

Мик Шумахер, Haas VF-22

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Незадолго до объявления о контракте с Хюлькенбергом Haas официально анонсировала прекращение сотрудничества с Шумахером, поблагодарив его за два совместных сезона и пожелав удачи в будущем. Это значит, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера покидает и команду, и вообще пелотон Ф1. Его лучшим результатом стал финиш на седьмом месте в Сильверстоуне.  

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