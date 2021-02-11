Команда Haas столкнулась с проблемами при запуске нового болида. По плану, впервые завести машину должны были в январе-феврале, но теперь делать это придется на мартовских тестах в Бахрейне.

Haas использует силовые установки Ferrari, и произвести первый запуск должны были ее инженеры. Однако они не смогли попасть на базу Haas в Великобритании из-за ковидных ограничений: итальянским инженерам пришлось бы отбывать 10-дневный карантин.

«Из-за карантина у нас возникла проблема с приездом сотрудников Ferrari в Банбери, – рассказал глава Haas Гюнтер Штайнер пресс-службе Ф1. – Мы не могли себе позволить это по срокам, поэтому решили произвести запуск мотора в Бахрейне».

Первый запуск двигателя во время тестов выглядит рискованно. В 2021 году команды получили лишь три тестовых дня перед сезоном, и в случае возникновения проблем Haas потеряет ценное время на трассе.

Однако Штайнер считает, что перенос многих элементов прошлогодней машины в нынешний сезон дает определенную гарантию удачного запуска мотора.

«Конечно, это поздно [запускать двигатель на тестах], – признал глава Haas. – Но, на наше счастье, многие детали переносятся, так что ситуация будет не столь драматичная, как в другой год.

Многие части мотора остаются прошлогодними, коробка передач тоже. В ином случае запуск в Бахрейне был бы крайне рискованным, но сейчас этот риск поддается контролю».

В 2021 году за Haas будут выступать Никита Мазепин и Мик Шумахер.