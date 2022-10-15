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Формула 1 / Гран При США Новости

Haas назначила внеплановую пресс-конференцию

Компания сделает объявление накануне Гран При США

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Haas назначила внеплановую пресс-конференцию
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Команда Haas позвала журналистов на отдельную пресс-конференцию, которая состоится в четверг в Остине и будет предшествовать плановому общению пилотов с прессой.

Тема пресс-конференции не называется, но на этот счет есть как минимум две версии.

Во-первых, после разрыва отношений с российским гонщиком Никитой Мазепином Haas лишилась титульного спонсора и с тех пор его искала. Если на эту роль была найдена американская компания, то логично и объявить об этом на Гран При США.

Недостатком этой версии является то, что обычно объявление о новом титульном спонсоре происходит в несколько более помпезной обстановке, нежели на чисто информационной пресс-конференции.

Второй версией является желание Haas объявить о своем составе пилотов на следующий сезон. В этом году в команду вернулся Кевин Магнуссен, и на его фоне Мик Шумахер сразу показался не самым быстрым и стабильным пилотом. А потому весь год идут разговоры о том, оставят ли Шумахера в Haas на 2023 год или возьмут кого-то другого.

Недостатком второй версии служит то, что глава Haas Гюнтер Штайнер уже не раз говорил, что не собирается спешить с объявлением состава пилотов на следующий сезон. Не исключено также, что на пресс-конференции будет сказано вообще о чем-то третьем, так что остается дожидаться четверга.

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