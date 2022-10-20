Haas нашла замену российскому спонсору

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Внеплановая пресс-конференция Haas, которая состоится сегодня, будет посвящена представлению нового титульного спонсора. Напомним, что это была одна из двух наших версий; по другой команда могла объявить состав пилотов на следующий сезон.

Итак, с 2023 года титульным спонсором Haas станет компания Moneygram. Она занимается сервисом денежных переводов между физическими лицами.

Напомним, что это уже третий титульный спонсор Haas за последние годы, причем отношения с двумя предыдущими закончились не лучшим образом. Первым стал производитель энергетических напитков Rich Energy, у которого возникли многочисленные внутренние проблемы, что заставило его досрочно покинуть Формулу 1.

Следующим спонсором стала российская компания «Уралкалий», условием которой было выступление за Haas гонщика Никиты Мазепина. Однако в марте 2022 года уже Haas в одностороннем порядке разорвала спонсорский контракт: российская сторона до сих пор не согласилась с этим решением.

Контакт с Moneygram официально считается многолетним.