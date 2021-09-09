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Формула 1 Новость

Haas нашла отговорку на случай провала в 2022 году

Автор:
, главный редактор

Технический директор коллектива также сообщил, что Haas близка к важному моменту в процессе создания нового болида

Haas нашла отговорку на случай провала в 2022 году

Необходимость перестройки структуры конструкторского штаба команды Haas является одним из факторов, который усложняет работу над автомобилем 2022 года. Об этом журналистам сайта The Race рассказал Симоне Реста – технический директор американского коллектива, приступивший к работе в январе этого года.

Напомним, что с момента дебюта Haas в Ф1 в 2016 года разработкой автомобилей для коллектива занимался подрядчик – известная в гоночном мире компания Dallara. В настоящий же момент идет перераспределение задач – часть из них берет на себя недавно созданное т.н. клиентское подразделение Ferrari. Его сотрудники возьмут на себя достаточно большую часть работ, которые раньше выполнялись сотрудниками Dallara.

Частью этой реорганизации стал и приход в команду самого Ресты, ранее работавшего в Ferrari. При этом под специалиста был создан пост технического директора, которого изначально в структуре команды Haas не было.

Большинство ключевых сотрудников Haas в процессе реорганизации перешла или перейдет на новые должности. В частности, сейчас это постепенно делает Айао Комацу – главный гоночный инженер (известный также российским болельщикам как гоночный инженер Виталия Петрова в Lotus) Haas в итоге станет директором инженерной группы.

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«Я пришел в команду в январе и практически с нуля начал формировать новую структуру технической составляющей команды, – рассказал Реста The Race. – Я занялся подбором персонала, пересмотром позиций существующих сотрудников, оптимизацией принятия решений…

Стоит признать, что в итоге у нас есть определенное отставание от соперников по проекту 2022 года. Она связано как раз с тем, что вести работу над машиной пришлось одновременно с выстраиванием по-новому всех необходимых процессов».

По словам Реста, в настоящий момент процесс разработки машины 2022 года близок к первой ключевой точке – фиксации конфигурации и точных размеров первого элемента, которым является топливный бак.

«Пока у нас еще не связаны руки, есть полная свобода в плане работы с любыми деталями – но мы уже очень близки к тому, чтобы остановиться на конкретной геометрии бака. Это как раз самый первый пакет информации, который мы передаем заказчику. Отталкиваясь от этой постоянной, продолжается работа над другими элементами машины».

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