Haas нашла отговорку на случай провала в 2022 году
Технический директор коллектива также сообщил, что Haas близка к важному моменту в процессе создания нового болида
Необходимость перестройки структуры конструкторского штаба команды Haas является одним из факторов, который усложняет работу над автомобилем 2022 года. Об этом журналистам сайта The Race рассказал Симоне Реста – технический директор американского коллектива, приступивший к работе в январе этого года.
Напомним, что с момента дебюта Haas в Ф1 в 2016 года разработкой автомобилей для коллектива занимался подрядчик – известная в гоночном мире компания Dallara. В настоящий же момент идет перераспределение задач – часть из них берет на себя недавно созданное т.н. клиентское подразделение Ferrari. Его сотрудники возьмут на себя достаточно большую часть работ, которые раньше выполнялись сотрудниками Dallara.
Частью этой реорганизации стал и приход в команду самого Ресты, ранее работавшего в Ferrari. При этом под специалиста был создан пост технического директора, которого изначально в структуре команды Haas не было.
Большинство ключевых сотрудников Haas в процессе реорганизации перешла или перейдет на новые должности. В частности, сейчас это постепенно делает Айао Комацу – главный гоночный инженер (известный также российским болельщикам как гоночный инженер Виталия Петрова в Lotus) Haas в итоге станет директором инженерной группы.
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«Я пришел в команду в январе и практически с нуля начал формировать новую структуру технической составляющей команды, – рассказал Реста The Race. – Я занялся подбором персонала, пересмотром позиций существующих сотрудников, оптимизацией принятия решений…
Стоит признать, что в итоге у нас есть определенное отставание от соперников по проекту 2022 года. Она связано как раз с тем, что вести работу над машиной пришлось одновременно с выстраиванием по-новому всех необходимых процессов».
По словам Реста, в настоящий момент процесс разработки машины 2022 года близок к первой ключевой точке – фиксации конфигурации и точных размеров первого элемента, которым является топливный бак.
«Пока у нас еще не связаны руки, есть полная свобода в плане работы с любыми деталями – но мы уже очень близки к тому, чтобы остановиться на конкретной геометрии бака. Это как раз самый первый пакет информации, который мы передаем заказчику. Отталкиваясь от этой постоянной, продолжается работа над другими элементами машины».
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